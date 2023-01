Mercati in stand-by orfani di Wall Street

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) - Giornata all'insegna della cautela per i listini azionari europei, orfani oggi del faro di Wall Street chiusa per il Martin Luther King Day. L'attenzione degli investitori resta concentrata sulle prossime mosse delle banche centrali sul fronte del rialzo dei tassi d'interesse. A tal proposito fari puntati sul World economic forum di Davos dove interverranno gli esponenti della Fed e della BCE.Sul fronte societario, riflettori su TIM dopo le dimissioni di de Puyfontaine, CEO di Vivendi . Focus su Maire Tecnimont che si è aggiudicata in JV un contratto ad Abu Dhabi Sul mercato valutario, poco mosso l', che scambia sui valori della vigilia a 1,083. Lieve calo dell', che scende a 1.915,7 dollari l'oncia. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) continua la seduta poco sotto la parità con una variazione negativa dello 0,19%. Domani verrà diffuso il rapporto mensile dell'OPEC.Lieve peggioramento dello, che sale a +189 punti base, con un aumento di 2 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni pari al 4,04%.si muove in modesto rialzo, evidenziando un incremento dello 0,27%, nulla di fatto per, che passa di mano sulla parità; bilancio positivo per, che vanta un progresso dello 0,22%. Nessuna variazione significativa per il listino milanese, con ilche si attesta sui valori della vigilia a 25.834 punti, mentre, al contrario, lieve aumento per il, che si porta a 27.973 punti.di Piazza Affari, ben impostata, che mostra un incremento del 2,99%.Tonicache evidenzia un bel vantaggio del 2,71%.In luce, con un ampio progresso del 2,66%.Andamento positivo per, che avanza di un discreto +2,64%.I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -0,94%.Pensosa, con un calo frazionale dello 0,87%.Tentenna, con un modesto ribasso dello 0,64%.Giornata fiacca per, che segna un calo dello 0,57%.Al Top tra le azioni italiane a(+3,33%),(+2,60%),(+2,38%) e(+2,18%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -4,26%.scende dell'1,85%.Piccola perdita per, che scambia con un -1,46%.Tentenna, che cede l'1,04%.Tra gliche avranno la maggiore influenza sull'andamento dei mercati:00:50: Prezzi produzione, mensile (atteso 0,3%; preced. 0,8%)03:00: Produzione industriale, annuale (atteso 0,5%; preced. 2,2%)03:00: Tasso disoccupazione (atteso 6%; preced. 5,7%)03:00: Vendite dettaglio, annuale (atteso -7,8%; preced. -5,9%)03:00: PIL, trimestrale (atteso -0,8%; preced. 3,9%).