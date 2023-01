Borsa Tokyo positiva. Misto il resto dell'Asia

Tokyo

(Teleborsa) - Positiva la Borsa diin attesa di conoscere l'esito della riunione della Bank of Japan sulle prossime mosse di politica monetaria. Si muovono in ordine sparso le altre piazze asiatiche dopo la debolezza di Wall Street zavorrata dal tonfo didopo i risultati deludenti del quarto trimestre.Ilha terminato in rialzo del 2,50%, mentre, al contrario, giornata senza infamia e senza lode per, che rimane allo 0,15%.Consolida i livelli della vigilia(+0,13%); sotto la parità, che mostra un calo dello 0,63%.Leggermente positivo(+0,65%); sulla parità(+0,16%).Brilla l', che passa di mano con un aumento del 2,21%. Andamento piatto per l', che mostra una variazione percentuale pari a 0%. Appiattita la performance dell', che tratta con un modesto +0,06%.Il rendimento dell'è pari 0,41%, mentre il rendimento delscambia 2,94%.Tra i datisui mercati asiatici:00:50: Ordini macchinari core, mensile (atteso -0,9%; preced. 5,4%)05:30: Produzione industriale, mensile (atteso -0,1%; preced. -3,2%)00:50: Bilancia commerciale (atteso -1.652,8 Mld ¥; preced. -2.027,4 Mld ¥)00:30: Prezzi consumo, annuale (preced. 3,8%).