In calo i mercati europei, Milano inclusa

Euro / Dollaro USA

oro

spread

Francoforte

Londra

Parigi

FTSE MIB

FTSE Italia All-Share

Leonardo

Iveco

Tenaris

STMicroelectronics

CNH Industrial

Saipem

GVS

Saras

Italmobiliare

Brunello Cucinelli

IREN

Datalogic

OVS

Reply

(Teleborsa) -. Stesso andamento al ribasso anche per le principali Borse europee, dopo la doccia fredda della, che ha parlato di "inflazione troppo alta" e la volontà della banca centrale europea di continuare ad alzare i tassi di interesse.Sul mercato valutario, l'è sostanzialmente stabile e si ferma su 1,081. Seduta positiva per l', che sta portando a casa un guadagno dello 0,92%. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) continua gli scambi, con un aumento dello 0,84%, a 80,15 dollari per barile.Sui livelli della vigilia lo, che si mantiene a +175 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 3,76%.pesante, che segna una discesa di ben -1,72 punti percentuali, sotto pressione, con un forte ribasso dell'1,04%; seduta negativa per, che scende dell'1,86%. Sessione da dimenticare per la Borsa italiana, con ilche lascia sul terreno l'1,75%, interrompendo la serie di sei rialzi consecutivi, iniziata l'11 di questo mese, mentre, al contrario, ilavanza in maniera frazionale, arrivando a 28.231 punti.In Borsa di Milano risulta che ilnella seduta odierna è stato pari a 2,11 miliardi di euro, dai 2,09 miliardi della seduta precedente; mentre i volumi scambiati quest'oggi sono passati da 0,71 miliardi di azioni della seduta precedente agli odierni 0,65 miliardi.di Piazza Affari, sostenuta, con un discreto guadagno dell'1,89%.Buoni spunti su, che mostra un ampio vantaggio dell'1,62%.Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -4,91%.Soffre, che evidenzia una perdita del 3,76%.Preda dei venditori, con un decremento del 3,40%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo del 3,32%.del FTSE MidCap,(+7,00%),(+1,71%),(+1,21%) e(+0,57%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -4,03%.Sensibili perdite per, in calo del 3,96%.In apnea, che arretra del 3,81%.Vendite su, che registra un ribasso del 3,78%.Tra i dati00:50: Bilancia commerciale (atteso -1.652,8 Mld ¥; preced. -2.029 Mld ¥)14:30: Apertura cantieri (atteso 1,36 Mln unità; preced. 1,4 Mln unità)14:30: PhillyFed (atteso -11 punti; preced. -13,7 punti)14:30: Richieste sussidi disoccupazione, settimanale (atteso 214K unità; preced. 205K unità)14:30: Permessi edilizi (atteso 1,37 Mln unità; preced. 1,35 Mln unità).