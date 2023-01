Alphabet (Google) taglia 12 mila posti di lavoro a livello globale

Alphabet

(Teleborsa) - La società madre di. Lo ha comunicato il CEO Sundar Pichai in una email ai dipendenti, poi pubblicata anche sul sito della società, dove afferma di assumersi "la piena responsabilità delle decisioni che ci hanno portato qui".I tagli arrivano pochi giorni dopo cheha dichiarato che licenzierà 10.000 lavoratori e cheha iniziato a notificare ai dipendenti i 18.000 licenziamenti che aveva annunciato nelle scorse settimane. Tra gli altri colossi tech,sta tagliando 11.000 posti di lavoro, mentresta licenziando il 10% della sua forza lavoro."Negli ultimi due anni abbiamo assistito a periodi di crescita drammatica - ha detto Pichai - Per eguagliare e alimentare quella crescita, abbiamo".Il CEO di Alphabet si è detto "di fronte a noi grazie alla forza della nostra mission, al valore dei nostri prodotti e servizi e ai nostri primi investimenti nell'IA"."Per catturarla completamente, dovremo fare delle scelte difficili - ha aggiunto - Pertanto, abbiamo intrapreso una rigorosa revisione delle aree e delle funzioni del prodotto per garantire che le nostre persone e i nostri ruoli siano allineati con le nostre massime priorità come azienda. Iriflettono il risultato di quella revisione. Attraversano Alphabet,".