Il rally di Tesla trascina il Nasdaq, indietro gli altri indici

(Teleborsa) -, con ilche si attesta sui valori della vigilia a 33.792 punti, mentre, al contrario, lieve aumento per l', che si porta a 4.034 punti. Sale il(+0,99%); sulla stessa tendenza, guadagni frazionali per l'(+0,52%).A spingere gli acquisti è la notizia che registrando una crescita del 2,9% per quanto riguarda il PIL del quarto trimestre (sopra le attese), mentre la spesa per consumi (che rappresenta circa il 68% del PIL) è aumentata del 2,1% nel periodo.Seduta i rally per, che ha battuto la stima degli analisti per le entrate del quarto trimestre, grazie alle consegne record di veicoli elettrici negli ultimi tre mesi del 2022.ha affermato che le riduzioni dei prezzi di questo mese hanno rilanciato la domanda per i veicoli elettrici della società, mettendola sulla buona strada per un anno di crescita solida, anche se leggermente più lenta, delle vendite e dei profitti.Soffre(colosso statunitense dell'informatica e del cloud), che ha registrato ricavi in crescita nel 2022, ma ha annunciato 3.900come parte di alcuni disinvestimenti di asset.(il più grande gestore mondiale di asset alternativi come private equity e real estate) ha segnalato profitti in calo e AUM in crescita nel quarto trimestre del 2022.(compagnia aerea statunitense) prevede un utile in aumento nel 2023 dopo ricavi record nel 2022.(colosso statunitense delle telecomunicazioni) ha diffuso una trimestrale oltre le attese e segnalato che gli abbonati Peacock hanno superato i 20 milioni.Oltre al dato sul PIL, sono stati diffusi altri dati interessanti prima della campanella. Nell'ultima settimana sono scese più delle attese le nuove richieste dinegli USA. Sono aumentati più delle attese gli ordinativi di beni durevoli americani a dicembre. Sono cresciute marginalmente le scorte di magazzino a dicembre. Le vendita di case sono aumentate e dicembre. Sono invece calati più delle attese gli stoccaggi settimanali di gas.Al top tra i(+4,33%),(+2,68%),(+1,63%) e(+0,84%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -5,15%. Sotto pressione, con un forte ribasso del 2,04%. Tentenna, che cede l'1,17%. Sostanzialmente debole, che registra una flessione dell'1,06%.Tra i(+9,49%),(+7,08%),(+4,03%) e(+3,61%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -3,04%. Soffre, che evidenzia una perdita dell'1,67%. Si muove sotto la parità, evidenziando un decremento dell'1,31%. Contrazione moderata per, che soffre un calo dell'1,22%.