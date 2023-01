Borse asiatiche contrastate, bene la Cina dopo la riapertura

Tokyo

(Teleborsa) -, che attendono indicazioni dalle maggiori banche centrali (Fed, BCE e BoE) questa settimana, olre che la diffusione di alcuni dati macroeconomici chiave per i mercati globale., che tornano agli scambi dopo una settimana di pausa per il Capodanno lunare, sulla scia dell'ottimismo per il rimbalzo dell'economia dopo l'allentamento della politica zero-Covid.In leggero rialzo(+0,19%), mentre giornata di guadagni per, che continua la giornata allo 0,97%, e per, che sale dello 0,14% In netto peggioramento(-2,31%); con analoga direzione, variazioni negative per(-1,34%). Sui livelli della vigilia(+0,1%); sulla stessa linea, consolida i livelli della vigilia(-0,12%).Contenuto ribasso per l', che mostra una flessione dello 0,25%. Debole la giornata per l', che passa di mano con un calo dello 0,49%. Giornata fiacca per l', che passa di mano con un trascurabile -0,05%.Il rendimento dell'scambia 0,48%, mentre il rendimento per ilè pari 2,94%.Tra lepiù importanti dei mercati asiatici:00:30: Tasso disoccupazione (atteso 2,5%; preced. 2,5%)00:50: Produzione industriale, mensile (atteso -1,2%; preced. -0,1%)00:50: Vendite dettaglio, annuale (atteso 3%; preced. 2,6%)02:45: PMI manifatturiero Caixin (atteso 49,5 punti; preced. 49 punti)02:45: PMI servizi Caixin (atteso 51,6 punti; preced. 48 punti).