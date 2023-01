Debole il mercato americano. Focus su Fed e conti

Dow Jones

(Teleborsa) - Il listino USA continua la seduta poco sotto la parità, con l'attenzione degli investitori che resta concentrata sulle banche centrali che scommettono su una Fed meno aggressiva alla luce degli ultimi dati economici. Questa settimana sono in calendario le riunioni di Fed, BCE e Bank of England. Nel frattempo, prosegue la stagione delle trimestrali.Tra gli indici statunitensi, illima lo 0,30%, spezzando la catena positiva di sei consecutivi rialzi, iniziata il 20 di questo mese; sulla stessa linea, perde terreno l', che retrocede a 4.035 punti, ritracciando dello 0,87%. Pessimo il(-1,57%); sulla stessa tendenza, negativo l'(-1,04%).Andamento negativo negli States su tutti i comparti dell'S&P 500.del Dow Jones,(+2,77%),(+1,93%),(+1,14%) e(+1,13%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -2,96%.Vendite su, che registra un ribasso del 2,26%.Seduta negativa per, che mostra una perdita del 2,18%.Sotto pressione, che accusa un calo dell'1,80%.(+2,69%),(+1,77%),(+1,52%) e(+1,34%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -7,55%.Pesante, che segna una discesa di ben -5,84 punti percentuali.Seduta negativa per, che scende del 5,79%.Sensibili perdite per, in calo del 4,64%.Tra lepiù importanti dei mercati statunitensi:14:30: Indice costo lavoro, trimestrale (atteso 1,1%; preced. 1,2%)15:00: S&P Case-Shiller, annuale (atteso 6,9%; preced. 8,6%)15:00: Indice FHFA prezzi case, mensile (atteso -0,4%; preced. 0%)15:45: PMI Chicago (atteso 44,9 punti; preced. 44,9 punti)16:00: Fiducia consumatori, mensile (atteso 109 punti; preced. 108,3 punti).