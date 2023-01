Scambi al ribasso per l'azionario europeo, inclusa Piazza Affari

Unicredit

(Teleborsa) -, con gli investitori che attendono le decisioni delle maggiori banche centrali. Intanto, alcuni dati macroeconomici diffusi in mattinata pesano sul sentiment:ha subito un'inaspettata contrazione nel quarto trimestre (con il prodotto interno lordo che è diminuito dello 0,2% su base trimestrale), mentrenon ha mostrato una moderazione (a gennaio si è attestata a +5,8% ben al di sopra delle attese per +4,7%).Le banche centrali saranno al centro della scena mercoledì e giovedì. Mercoledì alle 20:00 ladovrebbe annunciare un rialzo di 25bps dei tassi sui Fed Funds a 4.50-4.75%, giovedì alle 14:15 ladovrebbe alzare di 50bps il tasso sui depositi (al 2,50%), mentre laalle 13:00 dello stesso giorno lo dovrebbe portare al 4%.Focalizzandosi sull'Eurozona, "sembra che lasia determinata addi quest'anno, con due aumenti da 50 pb a febbraio e marzo - commenta Katharine Neiss, Chief European Economist di PGIM Fixed Income - Solo successivamente il mercato prevede un rallentamento del ritmo dei rialzi dei tassi, con un picco del tasso di interesse sui depositi superiore al 3% entro la fine dell'anno.Questa settimana si entra anche nel vivo delle: domani tocca a, mercoledì e giovedì alle spagnole, venerdì a. La prossima settimana sarà il turno delle francesiLeggera crescita dell', che sale a quota 1,09. L'mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1.926,2 dollari l'oncia. Lieve aumento per il(Light Sweet Crude Oil), che mostra un rialzo dello 0,18%.Invariato lo, che si posiziona a +189 punti base, con il rendimento delche si attesta al 4,16%.giornata fiacca per, che segna un calo dello 0,52%, sostanzialmente invariato, che riporta un moderato +0,11%, e piccola perdita per, che scambia con un -0,5%.Sessione debole per il listino milanese, che scambia con un calo dello 0,33% sul; sulla stessa linea, in lieve calo il, che continua la giornata sotto la parità a 28.537 punti.Poco sotto la parità il(-0,53%); sulla stessa tendenza, variazioni negative per il(-0,74%).di Piazza Affari, su di giri(+3,9%). Resistente, che segna un piccolo aumento dell'1,44%.avanza dell'1,26%. Si muove in modesto rialzo, evidenziando un incremento dell'1,02%.I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -1,89%. Seduta negativa per, che mostra una perdita dell'1,73%. Sotto pressione, che accusa un calo dell'1,68%. Scivola, con un netto svantaggio dell'1,55%.di Milano,(+4,51%),(+2,67%),(+2,44%) e(+1,92%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -2,69%. In rosso, che evidenzia un deciso ribasso del 2,61%. Spicca la prestazione negativa di, che scende del 2,39%.scende del 2,26%.