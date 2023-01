TECMA Solutions, finanziamento per 2,5 milioni da Intesa Sanpaolo

Tecma Solutions

Intesa Sanpaolo

(Teleborsa) -, Tech Company quotata su Euronext Growth Milan e specializzata nella Digital Transformation per il settore del Real Estate, ha sottoscritto conun, con durata di 6 anni e un periodo di preammortamento iniziale di 18 mesi. Il contratto di finanziamento non prevede covenant o garanzie oltre al beneficio della garanzia a valere sul Fondo InvestEU.L'operazione è finalizzata arelative alla piattaforma software che offre soluzioni cloud integrate per la gestione di operazioni immobiliari in vendita ed in affitto, sia nel segmento residenziale che in quello commerciale. Inoltre, contribuirà - più in generale - a perseguire il percorso di crescita già intrapreso dalla società, nonché a consolidare ulteriormente il profilo di liquidità."Lieti di questa operazione con Intesa Sanpaolo che, unitamente all'aumento di capitale di 7 milioni di euro chiuso con successo nel 2022,di ricerca e sviluppo", ha commentato l'"Aver siglato un accordo di medio-lungo termine con un primario operatore bancario,della società e ci permetterà di continuare a cogliere le nuove opportunità di crescita che il settore del Real Estate internazionale sta offrendo, consolidando la nostra posizione di tech company leader nella trasformazione digitale del settore"", ha aggiunto.