Borse europee giù. Bene Piazza Affari con il rally di UniCredit

UniCredit

Euro / Dollaro USA

oro

spread

Francoforte

Londra

Parigi

FTSE MIB

FTSE Italia All-Share

FTSE Italia Mid Cap

FTSE Italia Star

Unicredit

BPER

Banco BPM

Intesa Sanpaolo

STMicroelectronics

Ferrari

Recordati

Leonardo

Banca Popolare di Sondrio

Saras

Mutuionline

Tod's

Pharmanutra

Webuild

Tamburi

Datalogic

(Teleborsa) -, che conquista la maglia rosa in Eurolandia. A favori la migliore performance della Borsa di Milano è il rally di, che sostiene tutto il comparto bancario italiano. La banca guidata da Andrea Orcel si muove sui massimi da fine maggio 2018, con gli investitori che apprezzano i risultati sul 2022 , la guidance sul 2023 e le indicazioni sulla distribuzione del capitale agli azionisti, che beneficia di una solida generazione di capitale Sul, l'Istat ha comunicato che nel 2022 il PIL corretto per gli effetti di calendario e destagionalizzato è aumentato del 3,9% rispetto al 2021, che a dicembre 2022 sono aumentati occupati e disoccupati e che il divario tra la dinamica dei prezzi - misurata dall'indice dei prezzi al consumo - e quella delle retribuzioni contrattuali è salito al valore più elevato dal 2001.L'mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1,083. Perde terreno l', che scambia a 1.907,5 dollari l'oncia, ritracciando dello 0,82%. Il(Light Sweet Crude Oil) in calo (-1,06%) si attesta su 77,08 dollari per barile.Lieve calo dello, che scende a +190 punti base, mentre il rendimento delsi attesta al 4,15%.tentenna, che cede lo 0,39%, sostanzialmente debole, che registra una flessione dello 0,67%, e si muove sotto la parità, evidenziando un decremento dello 0,36%.continua la seduta con un guadagno frazionale suldello 0,36%; sulla stessa linea, lieve aumento per il, che si porta a 28.603 punti. Sui livelli della vigilia il(-0,03%); in ribasso il(-0,74%).di Piazza Affari, effervescente, con un progresso del 10,69%. Ben impostata, che mostra un incremento del 3,37%. Tonicache evidenzia un bel vantaggio del 2,69%. In luce, con un ampio progresso del 2,26%.I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -2,63%. Sotto pressione, con un forte ribasso del 2,58%. Soffre, che evidenzia una perdita del 2,06%. Preda dei venditori, con un decremento dell'1,71%.del FTSE MidCap,(+3,18%),(+3,03%),(+2,54%) e(+2,52%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -2,80%. Si concentrano le vendite su, che soffre un calo del 2,64%. Vendite su, che registra un ribasso del 2,58%. Seduta negativa per, che mostra una perdita del 2,57%.