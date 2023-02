Mercati asiatici misti dopo aumento tassi RBA

Tokyo

(Teleborsa) -nella giornata odierna, con gli investitori che si trovano a valutaredella Reserve Bank of Australia (RBA) di 25 punti base, con indicazioni piuttosto hawkish per la necessità di ulteriori aumenti del costo del denaro.Sul fronte macro, il leading indicator è sceso in Giappone a dicembre, mentre la spese delle famiglie è diminuita oltre le attese nello stesso mese.Il produttore di videogiochi giapponesehaper l'utile operativo dell'intero anno e ridotto l'obiettivo di vendita della console Switch a 18 milioni di unità da 19 milioni.Sostanzialmente stabile(-0,03%), che chiude la sessione sui livelli della vigilia; sulla stessa linea, si muove intorno alla parità, che continua la giornata allo 0,07%. In leggero rialzo(+0,29%).In moderato rialzo(+0,39%); sulla stessa tendenza, leggermente positivo(+0,55%). Poco sotto la parità(-0,47%); sulla stessa linea, sotto la parità, che mostra un calo dello 0,42%.Performance infelice per l', che presenta una variazione percentuale negativa dello 0,30% rispetto alla seduta precedente. La giornata del 6 febbraio si presenta piatta per l', che mostra un esiguo -0,09%. Giornata fiacca per l', che passa di mano con un trascurabile +0,08%.Il rendimento dell'tratta 0,5%, mentre il rendimento delè pari 2,9%.Tra lepiù importanti dei mercati asiatici:00:30: Spese reali famiglie, mensile (atteso 0,3%; preced. -0,9%)00:50: Partite correnti (atteso 98 Mld ¥; preced. 1.804 Mld ¥)00:50: Prezzi produzione, mensile (atteso 0,3%; preced. 0,5%)02:30: Prezzi produzione, annuale (atteso -0,5%; preced. -0,7%)02:30: Prezzi consumo, annuale (atteso 2,2%; preced. 1,8%).