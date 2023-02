Mercati in stand-by. Tonica Piazza Affari con le banche

Fineco

Telecom Italia

Equita

Gentili Mosconi

Euro / Dollaro USA

oro

spread

Francoforte

Londra

Parigi

FTSE MIB

FTSE Italia All-Share

FTSE Italia Mid Cap

FTSE Italia Star

Saipem

Telecom Italia

Fineco

Intesa Sanpaolo

Amplifon

Interpump

Prysmian

Seco

Luve

Saras

Antares Vision

Zignago Vetro

Alerion Clean Power

Anima Holding

Tod's

(Teleborsa) - Giornata all'insegna della cautela per i listini azionari europei., che prende un largo vantaggio rispetto al resto d'Europa. Gli investitori attendono un discorso del governatore della Fed,, che potrebbe fornire indicazioni sulle prossime mosse sui tassi.Sulla borsa di Milano spicca la, che beneficiano di un. La raccomandazione su Italgas è stata portata a "Outperform" da "Sector perform" con target price a 6,5 euro (6,3 precedente), quella su Terna a "Sector perform" da "Underperform" con prezzo obiettivo a 7,5 euro (da 6,8) e quella su Snam a "Outperform" da "Underperform" con target a 5,5 euro (da 4,75).dopo la diffusione dei risultati 2022 e della raccolta netta di gennaio 2023. La società ha raggiunto unpari a 428,8 milioni di euro, superiore del 22,8% a/a rispetto all'utile netto record registrato nel 2021.per, con l'upgrade die le indiscrezioni sull', che potrebbe prevedere un earn out di 2 miliardi - per un totale di 20 miliardi - nel caso in cui venisse dato il via libera dalla Ue alla fusione tra la rete Tim con quella della rivale Open Fiber.per, società comasca attiva nei tessuti per la moda ed il lusso. Si tratta della terza ammissione da inizio anno sul mercato di Borsa Italiana dedicato alle piccole e medie imprese e porta a 193 il numero delle società attualmente quotate su Euronext Growth Milan.Sostanzialmente stabile l', che continua la sessione sui livelli della vigilia e si ferma a 1,071. Nessuna variazione significativa per l', che scambia sui valori della vigilia a 1.870,5 dollari l'oncia. Il(Light Sweet Crude Oil), in aumento (+1,54%), raggiunge 75,25 dollari per barile. Consolida i livelli della vigilia lo, attestandosi a +177 punti base, con il rendimento delche si posiziona al 4,04%.è stabile, riportando un moderato -0,06%, seduta senza slancio per, che riflette un moderato aumento dello 0,53%, e andamento cauto per, che mostra una performance pari a +0,14%.Seduta positiva per il, che mostra un guadagno dello 0,70% sul; sulla stessa linea, ilprocede a piccoli passi, avanzando a 29.462 punti. Senza direzione il(+0,11%); con analoga direzione, pressoché invariato il(-0,16%).di Milano, troviamo(+4,64%),(+2,56%),(+2,55%) e(+2,13%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -1,89%. Piccola perdita per, che scambia con un -0,78%. Tentenna, che cede lo 0,53%.del FTSE MidCap,(+7,29%),(+3,45%),(+2,58%) e(+2,31%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -2,56%. Sotto pressione, con un forte ribasso del 2,13%. Soffre, che evidenzia una perdita dell'1,96%. Preda dei venditori, con un decremento dell'1,75%.