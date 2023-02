Borse europee toniche, Milano inclusa

FTSE MIB

Euro / Dollaro USA

Oro

spread

Francoforte

Londra

Parigi

FTSE MIB

FTSE Italia All-Share

Saipem

Recordati

ENI

Inwit

Banco BPM

Banca Mediolanum

Fineco

BPER

Saras

Ascopiave

Illimity Bank

OVS

Banca MPS

Tinexta

Credem

Bff Bank

(Teleborsa) -. Gli acquisti diffusi interessano anche il, che si muove sulla stessa onda rialzista degli altri listini di Eurolandia, con i mercati che vedono i commenti di Powell , come accomodanti, parlando di inflazione in calo.. Il presidente della Fed nel suo speech ieri all'Economic club di Washington ha ribadito anche che "serviranno altri rialzi ai tassi e che dovranno restare a livelli restrittivi per un po' di tempo" perché "il processo disinflazionistico richiede tempo".Sul mercato valutario, stabile l', che continua la sessione sui livelli della vigilia e si ferma a 1,075. L'prosegue gli scambi con guadagno frazionale dello 0,50%. Seduta in lieve rialzo per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che avanza a 77,93 dollari per barile.Sui livelli della vigilia lo, che si mantiene a +178 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 4,08%.bilancio decisamente positivo per, che vanta un progresso dello 0,72%, buona performance per, che cresce dello 0,71%; piccolo passo in avanti per, che mostra un progresso dello 0,45%. Seduta in lieve rialzo per Piazza Affari, con il, che avanza a 27.308 punti, continuando la scia rialzista evidenziata da tre guadagni consecutivi, innescata lunedì scorso; sulla stessa linea, piccolo scatto in avanti per il, che arriva a 29.565 punti.Tra idi Milano, in evidenza(+6,08%),(+2,10%),(+2,07%) e(+1,91%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -2,31%.Calo deciso per, che segna un -1,7%.Pensosa, con un calo frazionale dell'1,03%.Tentenna, con un modesto ribasso dello 0,81%.di Milano,(+4,39%),(+2,61%),(+2,61%) e(+2,49%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -2,09%.Sotto pressione, con un forte ribasso dell'1,84%.Giornata fiacca per, che segna un calo dell'1,38%.Piccola perdita per, che scambia con un -1,29%.Tra ledi maggior peso:00:50: Partite correnti (atteso 98 Mld ¥; preced. 1.804 Mld ¥)08:45: Occupazione, trimestrale (atteso 0,2%; preced. 0,6%)10:00: Vendite dettaglio, mensile (atteso -0,8%; preced. 0,8%)10:00: Vendite dettaglio, annuale (preced. 4,4%)16:00: Scorte ingrosso, mensile (atteso 0,1%; preced. 1%).