Piazza Affari in calo nonostante rally Iveco e rialzi titoli energia

(Teleborsa) -, così come quelli degli altri mercati europei, che chiudono la settimana con realizzi e valutando le. "I tassi devono raggiungere un livello sufficientemente restrittivo e manterremo i tassi elevati finché non vedremo prove consistenti che l'inflazione sottostante torni al nostro target", ha detto, membro del comitato esecutivo della Banca centrale europea (BCE), in un Q&A su Twitter. Ieri il presidente della Bundesbank,, ha detto che la BCE deve agire in maniera decisa per evitare che le aspettative di inflazione salgano ben oltre il target del 2%., dopo risultati e guidance sopra le attese, è, con il CEO Gerrit Marx che ha detto di essere ottimista sul fatto che "ci aspetta un altro anno solido, simile al 2022".sono sostenuti dall', dopo che la Russia ha annunciato che taglierà la produzione di greggio di 500.000 barili al giorno nel mese di marzo.Tra le, affondadopo aver comunicato una guidance 2023 deludente e soffre, che ha registrato un utile netto 2022 in calo e aver annunciato l'intenzione di quotare la controllata Kruso Kapital.Sul fronte delle nuove quotazioni, ha, leader a livello mondiale nella progettazione e nella produzione di statori e rotori per motori e generatori elettrici. Si tratta della pe della seconda grande IPO in Europa del 2023.Prevale la cautela sull', che continua la seduta con un leggero calo dello 0,60%. L'è sostanzialmente stabile su 1.859,4 dollari l'oncia. Pioggia di acquisti sul(Light Sweet Crude Oil), che mostra un guadagno del 2,03%.Piccolo passo verso l'alto dello, che raggiunge quota +175 punti base, mostrando un aumento di 2 punti base, con ilpari al 4,08%.in rosso, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,39%, si muove sotto la parità, evidenziando un decremento dello 0,45%, e spicca la prestazione negativa di, che scende dello 0,82%., ilè in calo (-0,86%) e si attesta su 27.268 punti in chiusura, spezzando la catena positiva di quattro consecutivi rialzi, iniziata lunedì scorso; sulla stessa linea, giornata negativa per il, che archivia la seduta a 29.477 punti, in calo dello 0,95%. Pessimo il(-1,89%); sulla stessa linea, in forte calo il(-1,76%).Dai dati di chiusura di Milano, ilnella seduta odierna risulta essere stato pari a 2,5 miliardi di euro, in ribasso (-11,05%), rispetto ai precedenti 2,81 miliardi; mentre i volumi scambiati sono passati da 1,03 miliardi di azioni della seduta precedente agli odierni 0,69 miliardi.di Piazza Affari, exploit di, che mostra un rialzo del 15,99%. Denaro su, che registra un rialzo del 2,83%. Bilancio decisamente positivo per, che vanta un progresso dell'1,69%. Composta, che cresce di un modesto +1,33%.Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -4,47%. Pessima performance per, che registra un ribasso del 3,97%.scende del 3,85%.Calo deciso per, che segna un -3,4%.di Milano,(+5,45%),(+2,20%),(+1,91%) e(+1,70%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -8,06%. Sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita del 5,85%. In perdita, che scende del 5,38%. Sotto pressione, con un forte ribasso del 4,34%.