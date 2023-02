Piazza Affari in positivo. Ottima Iveco, crolla Saipem

FTSE MIB

(Teleborsa) -, con ilche mette a segno la stessa performance positiva del Vecchio Continente, in una seduta priva di grandi spunti per l'assenza della diffusione di dati macroeconomici. Gli investitori attendono soprattutto la lettura dell'inflazione statunitense di domani, dalla quale ci si aspetta un ulteriore raffreddamento della crescita dei prezzi su base annua a gennaioQuesta mattina laquest'anno, mentre ha limato quelle sul 2024, parlando di un quadro di rischi "più bilanciato" sulle prospettive. Le prospettive per quest'anno salgono allo 0,8% nell'UE e allo 0,9% nella zona euro. Ora per l'Italia è stimata una crescita del PIL dello 0,8% nel 2023 (più alta rispetto allo 0,3% ipotizzato in novembre), cui dovrebbe seguire un +1% nel 2024.L'mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1,069. Sessione debole per l', che scambia con un calo dello 0,33%. Seduta sulla parità per il(Light Sweet Crude Oil), che si attesta a 79,83 dollari per barile.Sui livelli della vigilia lo, che si mantiene a +176 punti base, con il rendimento delche si posiziona al 4,08%.sostanzialmente tonico, che registra una plusvalenza dello 0,45%, guadagno moderato per, che avanza dello 0,38%, e ben comprata, che segna un forte rialzo dello 0,82%.Ilmostra un timido guadagno, con ilche sta mettendo a segno un +0,53%; sulla stessa linea, ilavanza in maniera frazionale, arrivando a 29.650 punti. In rialzo il(+1,22%); come pure, sale il(+0,99%).Tra lea grande capitalizzazione, in primo piano, che mostra un forte aumento del 5,26%. Equita ha migliorato stime e target price, mentre revisioni dal prezzo obiettivo sono arrivate anche da JPMorgan, Oddo e Intesa.avanza del 3,01%. Si muove in territorio positivo, mostrando un incremento del 2,71%. Denaro su, che registra un rialzo del 2,18%.I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -6,03%, e mostra volumi insolitamente alti.Piccola perdita per, che scambia con un -0,84%. Tentenna, che cede lo 0,56%.Al Top tra le azioni italiane a(+6,59%),(+4,72%),(+4,57%, Goldman Sachs ha avviato la copertura con raccomandazione buy e target a 11,50 euro) e(+4,00%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -3,46%, dopo che Goldman Sachs ha riavviato la copertura con rating neutral e target price di 4,80 euroSi concentrano le vendite su, che soffre un calo del 2,23%, con Equita che ha tagliato il target price e la raccomandazione a HoldSostanzialmente debole, che registra una flessione dello 0,89%. Si muove sotto la parità, evidenziando un decremento dello 0,86%.Tra ledi maggior peso:00:50: PIL, trimestrale (atteso 0,5%; preced. -0,2%)05:30: Produzione industriale, mensile (atteso -0,1%; preced. 0,2%)07:30: Tasso disoccupazione, trimestrale (atteso 7,3%; preced. 7,3%)08:00: Richieste sussidi disoccupazione (atteso 17,9K unità; preced. 19,7K unità)08:00: Tasso disoccupazione (atteso 3,7%; preced. 3,7%).