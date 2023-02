Piazza Affari in rialzo. Bene l'energia, Iveco rifiata dopo il rally

FTSE MIB

(Teleborsa) -. Gli acquisti diffusi interessano anche il, che si muove sulla stessa onda rialzista degli altri listini di Eurolandia. L'attenzione degli investitori è oggi rivolta al, in grado di influenzare le scelte della Federal Reserve e considerato particolarmente importante dopo la sorpresa dei nonfarm payrolls. In particolare, le analisi di concentreranno sui servizi core al netto dell'abitazione.Sul, la Zona Euro si conferma in crescita nel 4° trimestre del 2022, con dati confortanti anche nel mercato del lavoro. Inoltre, giungono indicazioni contrastanti dai prezzi all'ingrosso in Germania, mentre diminuiscono - contro attese per un aumento - i disoccupati richiedenti un sussidio del Regno Unito.Tra i titoli mossi dalla revisione delle raccomandazioni degli analisti,di, dopo l'upgrade dia Buy, di, dopo l'upgrade dia Buy, e di, con Kepler Cheuvreux che ha confermato Buy e target price.Leggera crescita dell', che sale a quota 1,076. L'prosegue gli scambi con guadagno frazionale dello 0,35%. Seduta in frazionale ribasso per il(Light Sweet Crude Oil), che lascia, per ora, sul parterre l'1,67%.Retrocede di poco lo, che raggiunge quota +170 punti base, mostrando un piccolo calo di 2 punti base, mentre il rendimento delsi attesta al 4,02%.giornata moderatamente positiva per, che sale di un frazionale +0,38%, seduta senza slancio per, che riflette un moderato aumento dello 0,31%, e piccolo passo in avanti per, che mostra un progresso dello 0,42%.Lieve aumento per la, con ilche sale dello 0,53% a 27.585 punti; sulla stessa linea, piccolo scatto in avanti per il, che arriva a 29.834 punti. Leggermente positivo il(+0,5%); con analoga direzione, in frazionale progresso il(+0,31%).di Piazza Affari, sostenuta, con un discreto guadagno dell'1,89%. Buoni spunti su, che mostra un ampio vantaggio dell'1,66%. Ben impostata, che mostra un incremento dell'1,51%. Composta, che cresce di un modesto +1,42%.Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -1,88%.Al Top tra le azioni italiane a(+3,96%),(+3,48%),(+3,35%) e(+2,93%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -2,36%. Si muove sotto la parità, evidenziando un decremento dell'1,02%. Contrazione moderata per, che soffre un calo dello 0,89%. Sottotonoche mostra una limatura dello 0,86%.