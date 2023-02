Eurolistini positivi. Focus su banche centrali

Euro / Dollaro USA

Oro

spread

Francoforte

Londra

Parigi

FTSE MIB

FTSE Italia All-Share

Tenaris

Pirelli

Saipem

Campari

Interpump

Generali Assicurazioni

Unipol

Seco

Tod's

Danieli

Safilo

Banca Ifis

Carel Industries

Antares Vision

Sanlorenzo

(Teleborsa) -con la prospettiva che la BCE non diventerà colomba nel breve termine. Nessuna novità infatti è emersa ieri dal discorso di Christine Lagarde al Parlamento europeo . La numero uno dell'Eurotower ha ribadito che i tassi di interesse verranno rialzati dello 0,5% nella prossima riunione, ponendo al centro del suo discorso ancora una volta l’inflazione e gli sforzi per contenerla.Sul mercato valutario, stabile l', che continua la sessione sui livelli della vigilia e si ferma a 1,069. L'continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a +0,05%. Lieve aumento del petrolio (Light Sweet Crude Oil) che sale a 78,65 dollari per barile.Sui livelli della vigilia lo, che si mantiene a +178 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 4,19%.sostanzialmente tonico, che registra una plusvalenza dello 0,46%, guadagno moderato per, che avanza dello 0,34%. Buoni spunti su, che mostra un ampio vantaggio dello 0,84%. Giornata di guadagni per la Borsa di Milano, con il, che mostra una plusvalenza dello 0,73%, proseguendo la serie positiva iniziata lunedì scorso; sulla stessa linea, ilprocede a piccoli passi, avanzando a 29.984 punti.di Milano, troviamo(+10,09%),(+4,39%),(+2,17%) e(+1,83%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -1,16%.Discesa modesta per, che cede un piccolo -0,87%.Pensosa, con un calo frazionale dello 0,63%.Al Top tra le azioni italiane a(+1,73%),(+1,11%),(+1,05%) e(+1,03%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -2,26%.Sotto pressione, con un forte ribasso dell'1,53%.Tentenna, con un modesto ribasso dell'1,18%.Giornata fiacca per, che segna un calo dell'1,11%.Tra lepiù importanti:00:50: Bilancia commerciale (atteso -3.871,5 Mld ¥; preced. -1.451,8 Mld ¥)00:50: Ordini macchinari core, mensile (atteso 3%; preced. -8,3%)14:30: Apertura cantieri (atteso 1,36 Mln unità; preced. 1,38 Mln unità)14:30: Prezzi produzione, annuale (atteso 5,4%; preced. 6,2%)14:30: PhillyFed (atteso -7,4 punti; preced. -8,9 punti).