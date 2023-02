Poco mossi i mercati europei, orfani di Wall Street

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -, che continuano gli scambi sulla parità. In contro trend Piazza Affari, protagonista di una sessione in rosso. La giornata è priva di spunti significativi, anche perché i mercati finanziari nel Nord America sono chiusi per festività.Sul fronte macroeconomico, è risultato nella Zona Euro a dicembre 2022. Gli investitori si troveranno anche a valutare la prima stima della fiducia dei consumatori dell'Eurozona di febbraio, attesa in lieve miglioramento a -19 da -20,9 di gennaio. Negli Stati Uniti non ci saranno pubblicazioni.Per quanto riguarda lo scenario geopolitico, questa mattina il presidente degli Stati Uniti, all'inizio di una settimana che segnerà l'anniversario dell'invasione dell'Ucraina da parte della Russia. Biden ha affermato che la sua visita è stata per "e instancabile per la democrazia, la sovranità e l'integrità territoriale dell'Ucraina".L'mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1,068. L'mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1.843,7 dollari l'oncia. Lieve aumento per il(Light Sweet Crude Oil), che mostra un rialzo dello 0,66%.Consolida i livelli della vigilia lo, attestandosi a +177 punti base, con il rendimento delche si posiziona al 4,16%.senza slancio, che negozia con un -0,08%,è stabile, riportando un moderato -0,03%, e deludente, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia., si muove sotto la parità il, che scende a 27.681 punti, con uno scarto percentuale dello 0,25%; sulla stessa linea, depressa il, che scambia sotto i livelli della vigilia a 29.916 punti. Sui livelli della vigilia il(-0,09%); come pure, consolida i livelli della vigilia il(-0,16%).Tra lea grande capitalizzazione, sostenuta, con un discreto guadagno del 3,19%. Si muove in modesto rialzo, evidenziando un incremento dell'1,12%. Bilancio positivo per, che vanta un progresso dell'1,01%. Sostanzialmente tonico, che registra una plusvalenza dello 0,87%.Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -2,49%. Vendite su, che registra un ribasso del 2,09%. Seduta negativa per, che mostra una perdita del 2,06%. Sotto pressione, che accusa un calo dell'1,95%.Tra i(+7,88%),(+4,29%),(+3,01%) e(+2,31%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -2,23%. Fiacca, che mostra un piccolo decremento dell'1,43%. Discesa modesta per, che cede un piccolo -1,42%. Pensosa, con un calo frazionale dell'1,39%.Tra gliche avranno la maggiore influenza sull'andamento dei mercati:16:00: Fiducia consumatori (atteso -19 punti; preced. -20,9 punti)01:30: PMI manifatturiero (preced. 48,9 punti)10:00: PMI servizi (atteso 51 punti; preced. 50,8 punti)10:00: PMI manifatturiero (atteso 49,3 punti; preced. 48,8 punti)10:00: PMI composito (atteso 50,6 punti; preced. 50,3 punti).