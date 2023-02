In ribasso l'azionario europeo su incertezze per proseguimento rally

Morgan Stanley

Goldman Sachs

Bank of America

JPMorgan Chase

Recordati

Campari

SolidWorld Group

Euro / Dollaro USA

oro

spread

Francoforte

Londra

Parigi

FTSE MIB

principale indice della Borsa di Milano

FTSE Italia All-Share

FTSE Italia Mid Cap

FTSE Italia Star

Leonardo

A2A

Italgas

Fineco

Recordati

Unicredit

Campari

Nexi

Carel Industries

Alerion Clean Power

Banca Popolare di Sondrio

Acea

Fincantieri

Antares Vision

Saras

Banca Ifis

(Teleborsa) -, con i dati PMI dell'Eurozona migliori delle attese a febbraio che non hanno migliorato il sentiment. Dopo il rally di inizio anno, gli investitori sembrano voler, in vista della nuova tornata di riunioni delle banche centrali. Oggi ha affermato di prevedere un tasso terminale al 3,25%, mentreal 3,50%.Inoltre, gli analisti stanno passando a previsioni meno ottimiste sull'azionario europeo. "Rimaniamo posizionati per unanei prossimi mesi", ha affermato, mentreha spiegato che gli indicatori monetari chiave stanno "inviando segnali di allarme", come la riduzione dell'offerta di moneta e un'inversione della curva dei rendimenti che indicano unain arrivo.A Piazza Affari hanno, che ha presentato un nuovo piano che stima un utile in crescita fino a 580 milioni nel 2025, e, che dopo una crescita a doppia cifra delle vendite nell'anno passato ha deciso di lasciare invariato il dividendo per i soci.Sul segmento Euronext Growth Milan,, che alcuni giorni fa ha comunicato l'avvio della produzione di Electrospider, la biostampante 3D che replica i tessuti umani, con una capacità iniziale di 12 stampanti dal valore di 500 mila euro ciascuna.Nessuna variazione significativa per l', che scambia sui valori della vigilia a 1,067. Lieve calo dell', che scende a 1.832,6 dollari l'oncia. Sessione euforica per il greggio, con il(Light Sweet Crude Oil) che mostra un balzo dello 0,23%.Piccolo passo verso l'alto dello, che raggiunge quota +181 punti base, mostrando un aumento di 3 punti base, con ilpari al 4,26%.discesa modesta per, che cede un piccolo -0,28%, ferma, che segna un quasi nulla di fatto, e pensosa, con un calo frazionale dello 0,23%., si muove sotto la parità il, che scende a 27.439 punti, con uno scarto percentuale dello 0,57%: ilprosegue in tal modo una serie negativa, iniziata venerdì scorso, di tre ribassi consecutivi; sulla stessa linea, si posiziona sotto la parità il, che retrocede a 29.677 punti. Pressoché invariato il(-0,08%); in frazionale calo il(-0,35%).Tra lea grande capitalizzazione, buona performance per, che cresce del 3,37%. Composta, che cresce di un modesto +0,98%. Performance modesta per, che mostra un moderato rialzo dello 0,64%. Resistente, che segna un piccolo aumento dello 0,61%.I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -3,11%. Si concentrano le vendite su, che soffre un calo del 2,09%. Vendite su, che registra un ribasso dell'1,99%. Seduta negativa per, che mostra una perdita dell'1,85%.Al Top tra le azioni italiane a(+2,55%),(+1,93%),(+1,81%) e(+1,34%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -3,76%. Sotto pressione, che accusa un calo del 3,73%. Scivola, con un netto svantaggio del 2,46%. In rosso, che evidenzia un deciso ribasso del 2,10%.