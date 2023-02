Prevalgono le vendite a Tokyo su scia Wall Street

Tokyo

Nikkei 225

Euro contro la valuta nipponica

Euro nei confronti della divisa cinese

Euro contro il Dollaro hongkonghese

obbligazione decennale giapponese

titolo di Stato decennale cinese

(Teleborsa) - Sessione debole per il listino die per le altre piazze asiatiche, sulla scia della sessione da dimenticare per la Borsa USA, dopo che diversi indicatori economici, dal mercato del lavoro all'inflazione hanno nelle ultime settimane rialimentato le ipotesi di una linea più aggressiva della Federal Reserve sui tassi di interesse.Stasera verranno pubblicati i verbali dell'ultimo direttorio della banca centrale americana.L'indice giapponesechiude con un calo dell'1,34%; sulla stessa linea,ha un andamento depresso e scambia sotto i livelli della vigilia.Sotto la parità, che mostra un calo dello 0,30%; sulla stessa tendenza, depresso il mercato di(-1,54%).Negativo(-1,01%); sulla stessa linea, leggermente negativo(-0,37%).Giornata fiacca per l', che passa di mano con un trascurabile 0%. Composto rialzo per l', che si muove con un guadagno dello 0,33%. Sostanzialmente appiattita sui valori precedenti la seduta dell', che sta facendo un moderato +0,09%.Il rendimento dell'tratta 0,5%, mentre il rendimento delè pari 2,92%.Tra gliche avranno la maggiore influenza sull'andamento dei mercati asiatici:00:30: Prezzi consumo, annuale (preced. 4%).