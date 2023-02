Borsa Tokyo in rialzo. Giù le piazze cinesi

Tokyo

Nikkei 225

Euro contro la valuta nipponica

Euro nei confronti della divisa cinese

Euro contro il Dollaro hongkonghese

obbligazione decennale giapponese

titolo di Stato decennale cinese

(Teleborsa) - Lieve aumento per la Borsa di, sulla scia dei rialzi messia a segno da Wall Street, la vigilia, dopo la pubblicazione dei verbali del meeting del Federal Open Market Committee che si è tenuto il 31 gennaio e l'1 febbraio. I funzionari della Federal Reserve hanno continuato a prevedere che saranno necessari ulteriori aumenti dei tassi di interesse per ridurre l'inflazione all'obiettivo del 2%, anche se "quasi tutti" hanno sostenuto un rallentamento del ritmo degli aumenti nello scorso meeting.Sul fronte macroeconomico, gli ultimi dati sull'inflazione mostrano un rialzo del costo della vita ai massimi in oltre 40 anni.L'indice giapponesesale dell'1,21%, mentre, al contrario, vendite diffuse su-0,99%.In forte calo anche(-1,56%); sulla stessa tendenza, poco sotto la parità(-0,58%).Consolida i livelli della vigilia(+0,03%); guadagni frazionali per(+0,27%).Sostanzialmente invariata la seduta per l', che scambia sui valori della vigilia. Moderatamente al rialzo la prestazione dell', che scambia con una variazione percentuale dello 0,33%. La giornata del 23 febbraio si presenta piatta per l', che mostra un esiguo +0,05%.Il rendimento dell'scambia 0,5%, mentre il rendimento per ilè pari 2,92%.Tra ledi maggior peso nei mercati asiatici:00:30: Prezzi consumo, annuale (preced. 4%)00:50: Vendite dettaglio, annuale (preced. 3,8%)00:50: Produzione industriale, mensile (preced. 0,3%).