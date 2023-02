Giornata cauta per le Borse europee con inflazione che sorprende al rialzo

Banco Santander

Bayer

Adecco

Euro / Dollaro USA

oro

spread

Francoforte

Londra

Parigi

FTSE MIB

FTSE Italia All-Share

FTSE Italia Mid Cap

FTSE Italia Star

Banco BPM

Unicredit

Nexi

Banco Sabadell

Intesa Sanpaolo

Saipem

DiaSorin

Italgas

Ferrari

Banca Popolare di Sondrio

Antares Vision

MARR

Sanlorenzo

Banca MPS

Italmobiliare

Reply

Sesa

(Teleborsa) -, dopo chehanno rafforzato le aspettative di ulteriori aumenti dei tassi di interesse da parte della Banca centrale europea (BCE), oltre l'aumento di 50 punti base dato per scontato a marzo. I prezzi al consumo francesi sono aumentati a febbraio del 6,2% rispetto a un anno fa, dopo il +6% di gennaio, mentre lo stesso dato in Spagna è salito al 6,1% su base annua, un ritmo più veloce rispetto al 5,9% registrato a gennaio.Questi dati hanno oscurato l'ottimismo derivante dal. Ieri sera, il primo ministro britannico Rishi Sunak ha annunciato che il Regno Unito ha raggiunto un accordo con l'UE sulle regole commerciali post-Brexit per l'Irlanda del Nord.Sempre sul fronte macroeconomico, l'Istat ha comunicato che a gennaio 2023 ilcon i paesi extra Ue27 è negativo e pari a -1.359 milioni, con un deficit energetico di -7.488 milioni.Per quanto riguarda la, Philip Lane (Chief Economist e membro del Comitato esecutivo della BCE) ha detto che le azioni di Francofortee avvertito che non si potrà tornare "allo scenario pre-pandemia di tassi di interesse estremamente bassi e allentamento quantitativo".Per quanto riguarda gliha comunicato di aver aumentato i dividendi nel nuovo piano, prevede utili in calo nel 2023 per gli elevati aumenti dei costi guidati dall'inflazione,ha registrato un utile del 4° trimestre 2022 in calo e sotto le attese.L'continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a +0,05%. Seduta in frazionale ribasso per l', che lascia, per ora, sul parterre lo 0,29%. Il(Light Sweet Crude Oil), in aumento (+0,86%), raggiunge 76,33 dollari per barile.Invariato lo, che si posiziona a +179 punti base, con il rendimento delche si attesta al 4,39%.senza spunti, che non evidenzia significative variazioni sui prezzi, fiacca, che mostra un piccolo decremento dello 0,40%, e ferma, che segna un quasi nulla di fatto.Sostanzialmente stabile, che continua la sessione sui livelli della vigilia, con ilche si ferma a 27.458 punti; sulla stessa linea, si muove intorno alla parità il, che continua la giornata a 29.709 punti. Leggermente negativo il(-0,44%); sulla stessa tendenza, in lieve ribasso il(-0,46%).di Milano, troviamo(+1,79%),(+1,30%),(+1,21%, dopo l'accordo per l'acquisizione dell’80% del business merchant acquiring di) e(+1,20%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -2,10%, annullando gli iniziali rialzi dopo i risultati del quarto trimestre e l'aggiornamento del piano industriale.Discesa modesta per, che cede un piccolo -1,39%.Pensosa, con un calo frazionale dell'1,37%.Tentenna, con un modesto ribasso dell'1,01%.Tra i(+1,83%),(+1,82%),(+1,22%) e(+0,94%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -9,22%, dopo che AXA ha venduto la propria quota a 2,33 euro per azione (sconto del 15%).Soffre, che evidenzia una perdita del 2,29%.Preda dei venditori, con un decremento dell'1,65%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo dell'1,61%.