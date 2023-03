Borse europee toniche. Attesa per l'inflazione tedesca

FTSE MIB

(Teleborsa) -. Gli acquisti diffusi interessano anche il, che si muove sulla stessa onda rialzista degli altri listini di Eurolandia, dopo che i dati sulla manifattura cinese hanno mostrato una forte ripresa seguita all’allentamento delle misure anti-Covid.Sul mercato valutario, l'è in aumento (+0,85%) e raggiunge quota 1,067. C'è attesa ora per il dato sull'inflazione tedesca. Lieve aumento dell', che sale a 1.835,6 dollari l'oncia. Lieve calo del petrolio (Light Sweet Crude Oil), che scende a 76,26 dollari per barile.Lieve calo dello, che scende a +175 punti base, mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta al 4,39%.si muove in modesto rialzo, evidenziando un incremento dello 0,70%, buona performance per, che cresce dello 0,90%; sostenuta, con un discreto guadagno dello 0,77%. Piazza Affari continua la sessione in rialzo, con ilche avanza a 27.684 punti, proseguendo la serie positiva iniziata lunedì scorso; sulla stessa linea, giornata di guadagni per il, che continua la giornata a 29.962 punti.di Piazza Affari, svettache segna un importante progresso del 4,60%.Buoni spunti su, che mostra un ampio vantaggio del 3,79%.Ben impostata, che mostra un incremento del 3,65%.Tonicache evidenzia un bel vantaggio del 2,24%.I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -1,72%.Contrazione moderata per, che soffre un calo dell'1,31%.Sottotonoche mostra una limatura dello 0,97%.Deludente, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.di Milano,(+3,80%),(+3,72%),(+2,44%) e(+2,22%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -4,05%.Soffre, che evidenzia una perdita dell'1,63%.Preda dei venditori, con un decremento dell'1,54%.Fiacca, che mostra un piccolo decremento dell'1,14%.Tra i dati01:30: PMI manifatturiero (atteso 47,4 punti; preced. 48,9 punti)02:45: PMI manifatturiero Caixin (atteso 50,2 punti; preced. 49,2 punti)09:55: Tasso disoccupazione (atteso 5,5%; preced. 5,5%)10:00: PMI manifatturiero (atteso 48,5 punti; preced. 48,8 punti)14:00: Prezzi consumo, annuale (atteso 8,5%; preced. 8,7%).