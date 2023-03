In recupero i mercati europei. Ottimismo da economia cinese

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -, che recuperano ai cali della vigilia innescati dalla convinzionedegli investitori di nuove strette monetarie da parte della Federal Reserve.Assist ai listini del Vecchio Continente arriva dall'economia cinese con l'attività manifatturiera che ha segnato, a febbraio, la più rapida espansione da aprile 2012, in scia alla ripartenza della produzione dopo la revoca delle restrizioni anti-Covid, alimentando così la fiducia degli investitori.Sul mercato valutario, l'mostra un timido guadagno, con un progresso dello 0,59%. Lieve aumento per l', che mostra un rialzo dello 0,47%. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil), in aumento (+0,45%), raggiunge 77,4 dollari per barile.In lieve rialzo lo, che si posiziona a +179 punti base, con un timido incremento di 2 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni pari al 4,46%.piccoli passi in avanti per, che segna un incremento marginale dello 0,26%, giornata moderatamente positiva per, che sale di un frazionale +0,39%; seduta senza slancio per, che riflette un moderato aumento dello 0,31%. Piazza Affari continua la seduta con un guadagno frazionale suldello 0,30%, consolidando la serie di tre rialzi consecutivi, avviata lunedì scorso; sulla stessa linea, lieve aumento per il, che si porta a 29.825 punti.Tra lea grande capitalizzazione, vola, con una marcata risalita dell'8,10%.Brilla, con un forte incremento (+4,38%).Denaro su, che registra un rialzo del 2,43%.Bilancio decisamente positivo per, che vanta un progresso dell'1,87%.Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -1,80%.Discesa modesta per, che cede un piccolo -1,44%.Pensosa, con un calo frazionale dello 0,99%.Tentenna, con un modesto ribasso dello 0,93%.Tra i(+3,17%),(+2,54%),(+2,32%) e(+1,51%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -2,75%.Sotto pressione, con un forte ribasso dell'1,88%.Giornata fiacca per, che segna un calo dello 0,96%.Piccola perdita per, che scambia con un -0,94%.Tra lepiù importanti:01:30: PMI manifatturiero (atteso 47,4 punti; preced. 48,9 punti)02:45: PMI manifatturiero Caixin (atteso 50,2 punti; preced. 49,2 punti)09:55: Tasso disoccupazione (atteso 5,5%; preced. 5,5%)10:00: PMI manifatturiero (atteso 48,5 punti; preced. 48,8 punti)14:00: Prezzi consumo, annuale (atteso 8,5%; preced. 8,7%).