Moderati guadagni alla Borsa di Tokyo e tra le piazze asiatiche

(Teleborsa) - Lieve aumento per la Borsa di, nonostante il finale debole di Wall Street la vigilia, con gli investitori che anticipano nuove strette monetarie da parte della Federal Reserve.L'indice giapponesesale dello 0,32%; sulla stessa linea, giornata di guadagni per, che continua la giornata all'1,00%.Effervescente(+3,91%). Chiusa la borsa diper festività.Guadagni frazionali per(+0,67%); senza direzione(-0,03%).Moderatamente al rialzo la prestazione dell', che scambia con una variazione percentuale dello 0,33%. Performance infelice per l', che presenta una variazione percentuale negativa dello 0,23% rispetto alla seduta precedente. Composto rialzo per l', che si muove con un guadagno dello 0,22%.Il rendimento dell'è pari 0,5%, mentre il rendimento delscambia 2,91%.Tra ledi maggior peso nei mercati asiatici:01:30: PMI manifatturiero (atteso 47,4 punti; preced. 48,9 punti)02:45: PMI manifatturiero Caixin (atteso 50,2 punti; preced. 49,2 punti)00:30: Tasso disoccupazione (atteso 2,5%; preced. 2,5%)02:45: PMI servizi Caixin (atteso 54,7 punti; preced. 52,9 punti).