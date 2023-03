Sui livelli della vigilia la Borsa di Tokyo

Tokyo

(Teleborsa) -chiude la seduta sui livelli della vigilia, dopo la chiusura mista degli indici azionari americani, dove persistono i timori di un rialzo dei tassi più prolungato rispetto alle precedenti aspettative. Segni misti tra le altre piazze asiatiche.L'indice giapponeseriporta una variazione pari a -0,05% mentre, al contrario, si posiziona sotto la paritàIn rosso(-0,79%) su prese di profitto dopo il balzo della vigilia grazie ai dati sulla manifattura che hanno evidenziato una ripresa dell'economia cinese dopo la ripartenza delle fabbriche post restrizioni anti Covid.Guadagni frazionali per(+0,54%) che ha riaperto i battenti dopo la chiusura ieri per festiviità.In lieve ribasso(-0,49%); consolida i livelli della vigilia(+0,05%).La giornata dell'1 marzo si presenta piatta per l', che mostra un esiguo +0,09%. Giornata fiacca per l', che passa di mano con un trascurabile +0,16%. Frazionale ribasso per l', che scambia con una perdita dello 0,23%.Il rendimento dell'tratta 0,51%, mentre il rendimento delè pari 2,92%.Tra gliche avranno la maggiore influenza sull'andamento dei mercati asiatici:00:30: Tasso disoccupazione (atteso 2,5%; preced. 2,5%)02:45: PMI servizi Caixin (atteso 54,7 punti; preced. 52,9 punti).