Tokyo positiva insieme al resto dell'Asia

Tokyo

Nikkei 225

Euro contro la valuta nipponica

Euro nei confronti della divisa cinese

Euro contro il Dollaro hongkonghese

obbligazione decennale giapponese

titolo di Stato decennale cinese

(Teleborsa) -ha avviato la settimana con un timido guadagno, insieme alle altre piazze asiatiche, dopo i segnali incoraggianti sulle prospettive di crescita dell'economia in Cina, e in attesa di nuove indicazioni dall'inflazione negli Stati Uniti.con ilche sta mettendo a segno un +1,17%, mentre, al contrario, incolore(-0,18%), che continua la seduta sui livelli della vigilia.Poco sopra la parità(+0,4%); sulla stessa linea, buona la prestazione di(+1,24%).In denaro(+0,97%); sulla stessa tendenza, in moderato rialzo(+0,56%).La giornata del 5 marzo si presenta piatta per l', che mostra un esiguo -0,1%. Modesto guadagno per l', che avanza di poco a +0,25%. Giornata fiacca per l', che passa di mano con un trascurabile +0,16%.Il rendimento dell'è pari 0,51%, mentre il rendimento delscambia 2,9%.Tra ledi maggior peso nei mercati asiatici:00:50: Partite correnti (atteso -818 Mld ¥; preced. 33 Mld ¥)00:50: PIL, trimestrale (atteso 0,2%; preced. -0,2%)02:30: Prezzi consumo, annuale (atteso 2,2%; preced. 2,1%)02:30: Prezzi produzione, annuale (atteso -0,5%; preced. -0,8%)00:30: Spese reali famiglie, mensile (atteso 1,4%; preced. -2,1%)00:50: Prezzi produzione, mensile (atteso -0,3%; preced. 0%).