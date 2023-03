La Fed "falco" frena anche l'Asia

Tokyo

Nikkei 225

Euro contro la valuta nipponica

Euro nei confronti della divisa cinese

Euro contro il Dollaro hongkonghese

obbligazione decennale giapponese

titolo di Stato decennale cinese

(Teleborsa) - Segnali ribassisti si registrano tra le principali borse asiatiche dopo i cali registrati a Wall Street penalizzata dall'audizione al Congresso di Powell che nella mattina statunitense ha lanciato segnali restrittivi per la politica monetaria. Riesce a chiudere al rialzo, invece, la borsa dicon l'indiceche segna un guadagno frazionale dello 0,49%, poiché lo yen debole ha sostenuto i titoli legati all'export.Al contrario, in lieve calo, che continua la giornata sotto la parità.Pesante la Borsa di(-2,61%); con analoga direzione, in discesa(-1,36%).In frazionale calo(-0,32%); sulla stessa linea, negativo(-0,78%).Allunga timidamente il passo l', che tratta con un modesto progresso dello 0,29%. Seduta trascurata per l', che mostra un timido -0,05%. Andamento piatto per l', che mostra una variazione percentuale pari a -0,11%.Il rendimento dell'è pari 0,5%, mentre il rendimento delscambia 2,89%.Tra i datisui mercati asiatici:00:50: Partite correnti (atteso -818 Mld ¥; preced. 33 Mld ¥)00:50: PIL, trimestrale (atteso 0,2%; preced. -0,2%)02:30: Prezzi consumo, annuale (atteso 2,2%; preced. 2,1%)02:30: Prezzi produzione, annuale (atteso -0,5%; preced. -0,8%)00:30: Spese reali famiglie, mensile (atteso 1,4%; preced. -2,1%)00:50: Prezzi produzione, mensile (atteso -0,3%; preced. 0%).