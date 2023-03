Positiva la borsa di Tokyo. Misto il resto dell'Asia

Tokyo

(Teleborsa) - Si chiude in rialzo la Borsa di, nonostante il finale misto del mercato azionario statunitense con il presidente della Fed Jerome Powell che ha ribadito di non aver ancora preso una decisione sull'entità dell'aumento dei tassi di interesse che sarà attuato alla prossima riunione della banca centrale statunitense. Intanto, continua a mostrarsi solido il mercato del lavoro statunitense a febbraio 2023, secondo il consueto report della Automated Data Processing (ADP) riferito al settore privato. Gli occupati hanno registrato infatti un aumento di 242 mila posti di lavoro, superiore alle attese dagli analisti.Gli investitori guardano alle ultime indicazioni dalla riunione di due giorni della Banca del Giappone (Boj), l'ultima presieduta dall'attuale governatore Haruhiko Kuroda il cui mandato scade a inizio aprile.Ilmostra un rialzo dello 0,57%, proseguendo la serie di cinque rialzi consecutivi, iniziata venerdì scorso, mentre, al contrario, resta piatto, con le quotazioni che si posizionano allo 0,08%.In frazionale progresso(+0,37%); leggermente negativo(-0,58%).In lieve ribasso(-0,24%); pressoché invariato(+0,14%).Giornata fiacca per l', che tratta in ribasso dello 0,44%. Controllato progresso per l', che scambia in salita dello 0,29%. Seduta trascurata per l', che mostra un timido +0,03%.Il rendimento per l'è pari 0,5%, mentre il rendimento deltratta 2,89%.Tra gliche avranno la maggiore influenza sull'andamento dei mercati asiatici:00:50: PIL, trimestrale (atteso 0,2%; preced. -0,3%)02:30: Prezzi consumo, annuale (atteso 1,9%; preced. 2,1%)02:30: Prezzi produzione, annuale (atteso -1,3%; preced. -0,8%)00:30: Spese reali famiglie, mensile (atteso 1,4%; preced. -2,1%)00:50: Prezzi produzione, mensile (atteso -0,3%; preced. 0%).