Eventi e scadenze: settimana del 13 marzo 2023

Avio

CIR

De' Longhi

Eurogroup Laminations

Generali Assicurazioni

Groupon,

High Quality Food

Sesa

Tod's

Valsoia

Aeroporto di Bologna

Almawave

Biesse

Cembre

Culti Milano

Digital Value

doValue

ERG

Esprinet

Fineco

Generali Assicurazioni

Guess?,

Intercos

Iscc Fintech

Landi Renzo

Luve

Lventure Group

MARR

Orsero

Reply

Saes Getters

Saipem

Sanlorenzo

Servizi Italia

Unidata

Acinque

Adobe Systems

Aeffe

Almawave

Brunello Cucinelli

Brunello Cucinelli

Cellularline

Circle

El.En

ENAV

ERG

Esprinet

Eurotech

Exprivia

Fiera Milano

Fnm

I Grandi Viaggi

Industrial Stars Of Italy 4

Irce

Luve

Mutuionline

Neodecortech

Openjobmetis

Redelfi

Saras

Snam

Tamburi

Telecom Italia

Toscana Aeroporti

Triboo

Wiit

Wiit

Zignago Vetro

A2A

Aquafil

Civitanavi Systems

Dollar General

El.En

Elica

Emak

Enel

Enel

Enervit

ENI

ENI

Equita Group

Fedex

Fidia

G Rent

Gabetti

Gamestop

Garofalo Health Care

Italian Exhibition Group

Mondadori

Mondadori

Pharmanutra

Rai Way

Recordati

Salcef Group

Snam

Telecom Italia

Webuild

Banca Popolare di Sondrio

Centrale Del Latte D'Italia

Gel

Intermonte Partners Sim

Interpump

Matica Fintec

Newlat Food

Softlab

(Teleborsa) -Attività istituzionali - Presidenza della Repubblica - Il Presidente Mattarella andrà a Nairobi per una visita di Stato nella Repubblica del KenyaUE - Consiglio "Occupazione, politica sociale, salute e consumatori" - I ministri procederanno a uno scambio di opinioni su: situazione occupazionale e sociale nell'UE, convenzione ILO, regolamento tariffe e oneri spettanti all'EMA (Agenzia europea per i medicinali) e strategia globale dell'UE in materia di saluteEU - Riunione dell'Eurogruppo a Bruxelles. Partecipa il ministro Giorgetti“La paura della firma tra mito e realtà: riflessioni sulla Corte dei conti e sulle sue funzioni”. - Il convegno si svolgerà a Roma. I lavori, che si apriranno con un intervento di saluto del Presidente della Corte dei conti, Guido Carlino, sono coordinati dal Presidente di Sezione della Corte dei conti e docente SNA, Vito TenoreSeduta Plenaria del Parlamento europeo - Strasburgo - Le sedute plenarie rappresentano la sede in cui i membri del parlamento europeo partecipano al processo decisionale e comunitario. In queste sessioni i deputati si riuniscono formalmente per far valere le proprie posizioni presso la Commissione e il Consiglio17:00 - Carlo Alberto Dalla Chiesa - Soldato, Carabiniere, Prefetto - Interviene Fontana - Presentazione del volume storico-documentale "Carlo Alberto Dalla Chiesa - Soldato, Carabiniere, Prefetto". Saluto introduttivo del Presidente della Camera, Lorenzo Fontana. Interventi, tra gli altri, di Teo Luzi, Comandante generale dell'Arma dei Carabinieri, dell'Ammiraglio Giuseppe Cavo Dragone, Capo di Stato maggiore della Difesa e di Isabella Rauti, Sottosegretaria alla Difesa18:00 - "L’atlante di Francesco - Vaticano e politica internazionale" - Interviene Giorgia Meloni - La presentazione del libro "L'atlante di Francesco - Vaticano e politica internazionale" di Antonio Spadaro si terrà a Roma. Ne parleranno con l'autore Giorgia Meloni, Presidente del Consiglio, e Pietro Parolin, Cardinale Segretario di Stato della Santa Sede- CDA: Approvazione della Relazione Annuale Integrata al 31 dicembre 2022, comprendente il progetto di bilancio d'esercizio e la dichiarazione consolidata di carattere non finanziario. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2022- CDA: Progetto di Bilancio 2022- CDA: Bilancio- CDA: Preconsuntivo bilancio- CDA: Approvazione della Relazione Annuale Integrata e Bilancio Consolidato e del Progetto di Bilancio d’Esercizio della Capogruppo al 31 dicembre 2022- Risultati di periodo- CDA: Bilancio- Appuntamento: Presentazione analisti- CDA: Bilancio- CDA: BilancioBCE - Pubblicazione del Rapporto sulle condizioni finanziarie dell'EurosistemaEU - Riunione ECOFIN a Bruxelles. Partecipa il ministro GiorgettiPolitica europea - Attività Commissari Commissione Europea - Stella Kyriakides incontra il Ministro della Salute, Orazio SchillaciOPEC - Pubblica il rapporto mensile sul mercato del petrolioIstat - Nota mensile sull'andamento dell'economia italiana h 11.00 - Febbraio 2023; Esportazioni delle regioni italiane - Gen.- Dic. 2022 h 12.0009:00 - Axon Tech Summit - Evento dedicato alla presentazione degli ultimi sviluppi nel campo delle tecnologie per la sicurezza pubblica per fare il punto con Istituzioni, aziende ed esperti. Parteciperanno, tra gli altri, il Viceministro delle Imprese e del Made in Italy, il Managing Director di Axon Italia e rappresentanti del Ministero della Giustizia e delle forze dell'ordine. Il Summit si svolge a Roma09:30 - ENEA - Gli strumenti per l’efficienza energetica nelle piccole e medie imprese - Evento organizzato da ENEA in collaborazione con la Camera di Commercio Milano Monza Brianza Lodi e Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, che costituisce la settima tappa del Piano di Sensibilizzazione per le PMI, in cui ci verranno incontrate imprese, stakeholder, associazioni di categoria e pubbliche amministrazioni al fine di confrontarsi sulle barriere tecniche ed economiche relative all'implementazione di politiche di efficienza energetica10:00 - Altroconsumo - Presentazione Termometro - La presentazione del Termometro, l'indagine annuale sulle capacità di spesa delle famiglie si terrà in Senato presso la Sala "Caduti di Nassirya".10:00 - "Il Soft Power dell'Italia" - Interventi di Matterella e Gentiloni - Nel corso della Conferenza, che sarà aperta da un messaggio del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, autorevoli rappresentanti delle Istituzioni, della cultura, delle industrie, della diplomazia si confronteranno sulle prospettive dell'interesse nazionale italiano. Appuntamento a Roma, presso l'Auditorium Ara Pacis. Videomessaggio di Paolo Gentiloni11:00 - "E-PROJECT: ECOLOGICAL LITERACY” - L'incontro di presentazione del progetto, promosso da Osservatorio Permanente Giovani - Editori ed Enel, si svolge a Roma. Interverranno: Andrea Ceccherini, Presidente Osservatorio Permanente Giovani - Editori e Francesco Starace, AD e DG di Enel. Ci saranno 150 studenti di alcuni istituti romani che partecipano al progetto15:00 - Attività di Governo - Lorenzo Fontana - Il Presidente della Camera dei deputati Lorenzo Fontana incontra il Presidente dell’Assemblea Nazionale della Repubblica di Corea, Jin-pyo Kim a Montecitorio16:30 - Eccellenze d'Impresa - "Inclusività competitiva" - Il Convegno "Inclusività competitiva. Uno dei fattori di successo dell'impresa italiana" si svolge a Palazzo Mezzanotte, interverranno, tra gli altri, Fabrizio Testa (CEO di Borsa Italiana), Enrico Sassoon (presidente di Eccellenze d'Impresa) e Ugo Loeser (AD Arca Fondi SGR)Tesoro - Asta medio-lungo; Regolamento BOT- CDA: Bilancio- CDA: Bilancio- CDA: Bilancio- CDA: Bilancio- CDA: Bilancio- CDA: Bilancio- Appuntamento: Presentazione analisti- CDA: Bilancio- CDA: Approvazione del Progetto di bilancio e bilancio consolidato al 31/12/2022- CDA: Progetto di Bilancio d’esercizio della Capogruppo e del Bilancio consolidato al 31 dicembre 2022- Appuntamento: Pubblicazione dei risultati- Risultati di periodo- Appuntamento: Presentazione analisti - CDA: Bilancio- CDA: Bilancio- CDA: Bilancio- CDA: Risultati al 31.12.2022- CDA: Bilancio- Appuntamento: Presentazione analisti - CDA: Bilancio- CDA: Bilancio- CDA: Bilancio- CDA: Bilancio- CDA: Bilancio consolidato e progetto di bilancio per l’esercizio al 31 dicembre 2022. Comunicato stampa- Appuntamento: Presentazione analisti - CDA: Bilancio- CDA: Bilancio- Appuntamento: Presentazione analisti - CDA: BilancioJ.P. Morgan Pan-European Small/Mid Cap CEO Conference - Evento organizzato da J.P. Morgan, riservato alle società Mid/Small Cap europeeXIX Congresso nazionale CGIL "Il lavoro crea il futuro" - Il Congresso si svolge a Rimini. Tra gli interventi: Giorgia Meloni, Presidente del Consiglio dei ministri, Yolanda Diaz, seconda vicepresidente della Spagna e ministro del Lavoro, Linda Laura Sabbadini, direttrice ISTAT, Calenda e ConteTerna . Piano di Sviluppo 2023 - Terna presenta il Piano di sviluppo decennale della rete elettrica dove vengono descritti gli obiettivi e i criteri in cui si articola il processo di pianificazione della rete elettrica di trasmissione nazionale. Il Piano è stato già presentato ad Arera e al Ministero dell'Ambiente e Sicurezza energetica. Interviene il CEO Stefano Donnarumma, il presidente di ARERA Stefano Besseghini e il Ministro Gilberto Pichetto FratinBanca d'Italia - Debito delle Amministrazioni centrali; Mercato finanziario; Finanza pubblica, fabbisogno e debito; Debito lordo delle Amministrazioni pubblicheAssemblea pubblica Federagenti - Si svolge a Roma, l'Assemblea pubblica di Federagenti (la Federazione italiana degli agenti raccomandatari e mediatori marittimi) chiamata ad affrontare problematiche e opportunità nei nuovi assetti dei traffici marittimi e dell'interscambio mondialeBOJ - Pubblicazione dei verbali della riunione di politica monetaria del 17 e 18 gennaio 2023Istat - Il mercato del lavoro IV Trimestre 2022IEA - Pubblica il rapporto mensile sul mercato del petrolio10:00 - Comitato Esecutivo Abi - Partecipa Adolfo Urso, Ministro delle imprese e del made in Italy10:00 - "Atlantia, new journey" - L'evento si svolge a Nilano. Intervengono Giampiero Massolo (Chairman Atlantia) e Alessandro Benetton (Presidente Edizione). Partecipano, tra gli altri, Gabriele Benedetto (CEO Telepass), Marco Troncone (ADR CEO) e Jose Aljaro (CEO Abertis)11:00 - Italian Sea Group - Presentazione nuova flotta Perini Navi - Conferenza stampa di presentazione della nuova flotta Perini Navi che si terrà in streaming11:00 - Premio Città italiana dei giovani 2023 - Il "Premio Città italiana dei giovani 2023", organizzato dal Consiglio Nazionale dei Giovani, si terrà presso la Sala stampa di Palazzo Chigi11:00 - AIFI e PwC Italia - Presentazione dati annuali mercato private equity e venture capital - La Presentazione dei dati annuali sul mercato del private equity e venture capital di AIFI e PwC si terrà via Zoom. Ne parleranno: Innocenzo Cipolletta (Presidente AIFI), Anna Gervasoni (Direttore generale AIFI) e Francesco Giordano (Partner PwC Italia)11:30 - Attività di Governo - Lorenzo Fontana - Il Presidente della Camera dei deputati Lorenzo Fontana incontra l’Ambasciatore d’Ucraina in Italia Yaroslav Melnyk a Montecitorio11:30 - Conferenza stampa flydubai- Sacbo - Conferenza stampa congiunta della compagnia aerea flydubai e SACBO per la presentazione del nuovo volo diretto tra Milano Bergamo e Dubai International Airport. L'evento terrà a Bergamo12:00 - Italia ed Emirati Arabi Uniti verso COP28. Impegno del settore privato per la transizione energetica - Il 3° appuntamento internazionale in vista del Festival dell'Economia di Trento, organizzato dal Sole 24 Ore in collaborazione con le istituzioni trentine, si svolge ad Abu Dhabi. Parteciperanno manager ed esperti delle principali aziende del settore energetico italiano ed emiratino. Tra i relatori: l'AD Gruppo 24 Ore, l'Ambasciatore d'Italia negli Emirati Arabi Uniti, il Vicepresidente Confindustria Cisambiente, il CEO BEEAH Group, il Sottosegretario Elettricità, acqua ed energia futura, la Vicepresidente Nuove energie e idrogeno ADNOC – Abu Dhabi National oil Company, la CEO Ansaldo Green Tech, il Direttore Affari Istituzionali Internazionali ENEL Group, e il Direttore Public Affairs Saipem13:30 - Coesione europea e nazionale, audizione Ministro Fitto - Le Commissioni riunite Bilancio di Camera e Senato svolgono l'audizione del Ministro per gli Affari europei, il Sud, le Politiche di coesione e il Pnrr, Raffaele Fitto, in merito alla Relazione sullo stato di attuazione della politica di coesione europea e nazionale - Programmazione 2014-202015:00 - Camera dei Deputati - Question time con Giorgia Meloni - Nell'Aula di Montecitorio interrogazioni a risposta immediata-question time, in diretta Rai a cura di Rai Parlamento. Partecipa Giorgia Meloni, Presidente del Consiglio15:30 - Anac: Corruzione e conflitto interessi nella PA: indicatori comunali e mappatura interessi personali - Incontro organizzato da Anac sulla misurazione della corruzione, a cui interverranno sia esponenti del mondo accademico, che dell'Istat, di Re-act e dell'Autorità nazionale anticorruzione- CDA: Bilancio- Risultati di periodo- Appuntamento: Presentazione analisti - CDA: Bilancio- Appuntamento: Presentazione analisti- Appuntamento: Conference call con investitori istituzionali e analisti finanziari- CDA: Approvazione del Progetto di Bilancio di Esercizio e del Bilancio Consolidato 2022- CDA: Bilancio- CDA: Preconsuntivo bilancio- CDA: Bilancio- CDA: Approvazione del bilancio consolidato del Gruppo ENAV, progetto del bilancio di esercizio di ENAV S.p.A. al 31 dicembre 2022 e proposta di destinazione degli utili di esercizio- Appuntamento: Presentazione analisti- Appuntamento: Partecipazione alla Pan-European Small/Mid Cap CEO Conference, organizzata da JP Morgan- CDA: Bilancio- CDA: Approvazione della Relazione Finanziaria Annuale al 31 dicembre 2022- CDA: Bilancio- CDA: Bilancio- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- CDA: Bilancio- CDA: Bilancio- Appuntamento: Conference call con la comunità finanziaria. Relatori Matteo Liberali, CEO e Eligio Macchi, CFO- CDA: Bilancio- CDA: Bilancio- CDA: Bilancio- CDA: Bilancio- Appuntamento: Presentazione analisti - CDA: Bilancio- CDA: Bilancio consolidato e progetto di bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022 - Proposta dividendo 2022 - Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti 2023 - Relazione sul governo societario e assetti proprietari 2022 - Convocazione Assemblea degli Azionisti- CDA: Bilancio- CDA: Approvazione del progetto di bilancio d’esercizio e del bilancio consolidato al 31 dicembre 2022- CDA: Bilancio- CDA: Bilancio- Appuntamento: Presentazione dei risultati alla comunità finanziaria- CDA: Approvazione del progetto di bilancio di esercizio e del bilancio consolidato relativi all’esercizio chiuso al 31.12.2022- CDA: BilancioPolitica europea - incontro Gentiloni - Giannotti - Paolo Gentiloni riceve Fabiola Gianotti, Direttrice Generale del CERN di Ginevra (Organizzazione europea per la ricerca nucleare)UE - Consiglio "Ambiente" - I ministri cercheranno di concordare un orientamento generale su una proposta di revisione della direttiva sulle emissioni industriali, sulla certificazione per gli assorbimenti di carbonio, su imballaggi e rifiuti di imballaggio e su direttiva sul trattamento delle acque reflue urbanePolitica europea - incontro Gentiloni - Ngozi Okonjo-Iweala - Paolo Gentiloni riceve Ngozi Okonjo-Iweala, Direttrice Generale dell'Organizzazione mondiale del commercio (WTO)10:00 - Attività di Governo - Lorenzo Fontana - Il Presidente della Camera dei deputati Lorenzo Fontana incontra l'Ambasciatore di Spagna in Italia Miguel Ángel Fernández-Palacios Martínez a Montecitorio10:00 - The Adam Smith Society - Energy Forum 2023 - Nucleare: perché no? - La IX edizione dell'Energy Forum di The Adam Smith Society, si svolge a Milano. Durante l'evento verranno esaminati rischi, costi e opportunità. Interverranno, tra gli altri, il Presidente di Adam Smith Society, l'AD di Edison, il Presidente di Assoambiente, il Presidente di Federacciai, il Presidente di ARERA e il Ministro dell'Ambiente e della sicurezza energetica11:00 - Attività di Governo - Lorenzo Fontana - Indirizzo di saluto del Presidente della Camera dei deputati Lorenzo Fontana, in occasione della Giornata nazionale in memoria delle vittime dell'epidemia di Coronavirus "Testimonianze e prospettive dopo la pandemia: l'esperienza dell'Ospedale Niguarda di Milano"13:00 - Audizione ABI - Camera dei Deputati - Commissione XIV Politiche dell’Unione Europea - Audizione di ABI nell'ambito dell'esame della Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni - Applicare il diritto dell'UE per un'Europa dei risultati. Interviene: Giovanni Sabatini, Direttore Generale Abi13:45 - BCE - Riunione di politica monetaria ad Francoforte e annuncio tassi14:45 - BCE - Conferenza stampa del Presidente Christine Lagarde18:00 - ADR “Atlantia NEW RHYTHM” - Primo concerto in aeroporto della JuniOrchestra di Santa Cecilia che si svolgerà all’aeroporto Leonardo da Vinci. Saluti introduttivi di Claudio De Vincenti (Chairman Aeroporti di Roma) e Giampiero Massolo (Chairman Atlantia)Tesoro - Regolamento medio-lungo- CDA: Approvazione del progetto di bilancio d’esercizio e del bilancio consolidato 2022- CDA: Bilancio- Appuntamento: Presentazione analisti - CDA: Bilancio- Risultati di periodo- Appuntamento: Presentazione analisti- CDA: Approvazione del Progetto di Bilancio d’esercizio e del Bilancio Consolidato 2022- CDA: Bilancio- CDA: Relazione finanziaria annuale relativa all’esercizio 2022 e proposta di destinazione degli utili- Appuntamento: Conference call con gli analisti e investitori per presentare i Risultati del 2022 alle h 18.00. La presentazione sarà tenuta dall’AD, Francesco Starace, e dal CFO, Alberto De Paoli- CDA: Bilancio- CDA: Relazione finanziaria annuale 2022 che comprende il progetto di bilancio di esercizio- Appuntamento: Comunicato stampa su Relazione finanziaria annuale e delibera di distribuzione di riserve a titolo e in luogo del dividendo 2022 (quarta tranche)- CDA: Bilancio- Risultati di periodo- CDA: Approvazione del progetto di bilancio di esercizio e del bilancio consolidato al 31 dicembre 2022- CDA: Bilancio- CDA: Bilancio- Risultati di periodo- CDA: Bilancio- CDA: Approvazione del progetto di bilancio 2022- Appuntamento: Presentazione dei risultati alla comunità finanziaria- CDA: Approvazione del progetto di bilancio e del bilancio consolidato al 31 dicembre 2022- CDA: Bilancio- CDA: Approvazione del progetto di Bilancio d’Esercizio al 31 dicembre 2022- CDA: Approvazione del bilancio consolidato 2022 e del progetto di bilancio d’esercizio 2022 nonché della dichiarazione consolidata di carattere non finanziario 2022- CDA: Bilancio- Appuntamento: Comunicato stampa e conference call: Bilancio consolidato 2022- Appuntamento: Presentazione analisti- CDA: Approvazione del progetto di bilancio al 31 dicembre 2022 e Bilancio ConsolidatoRating sovrano - Spagna, Belgio, Bielorussia e Croazia - S&P Global pubblica la revisione del merito di creditoRating sovrano - Turchia - Fitch pubblica la revisione del merito di creditoRating sovrano - Grecia e Lussemburgo - Moody's pubblica la revisione del merito di creditoAssemblea Generale Forum Associazioni Familiari - All'Assemblea, che si svolge a Roma, interverranno, tra gli altri, il Ministro per le pari opportunità e la famiglia, il Ministro per le Disabilità, il Viceministro del lavoro e delle politiche sociali e il Presidente dell'IstatRating sovrano - Olanda e Lettonia - DBRS pubblica la revisione del merito di creditoFeuromed - Festival Euromediterraneo dell’Economia - Il Festival si svolge a Napoli ed è organizzato dalla Commissione europea, dal Parlamento europeo e da Quotidiano del Sud-l'AltraVoce dell'Italia. Focus su capitale umano, logistica dell'energia, industria del mare e reti di trasporto. Interverranno, tra gli altri, Fitto, Gentiloni, Urso, Sangiuliano, gli AD e DG di Terna e Iren, gli AD di A2A, Fincantieri, Webuild, Open Fiber e CDP, i Presidenti di UniCredit, SIMEST e Unipol, il Vice presidente esecutivo di Italo, il Direttore Italia del Gruppo Enel e il Public Affairs Director Eni.Confedilizia - Casa e bonus fiscali - Novità, problematiche e prospettive – Catanzaro12:30 - FIM ENEL MotoE™ World Championship - La conferenza stampa di presentazione del FIM ENEL MotoE™ World Championship 2023 si terrà presso l'Autodromo di Vallelunga. Il lancio del nuovo campionato sarà l'occasione per incontrare Francesco Starace (CEO di Enel), Elisabetta Ripa (CEO di Enel X Way) Carmelo Ezpeleta (CEO di Dorna) e Claudio Domenicali (CEO di Ducati)15:00 - Anac - Corruzione e società: gli indicatori rappresentativi del contesto socio-economico - Incontro organizzato da Anac sulla misurazione della corruzione, a cui interverranno sia esponenti del mondo accademico, che dell'Istat, di Re-act e dell'Autorità nazionale anticorruzioneScadenze tecniche - Scadenza Futures su Azioni e Opzioni; Scadenza Futures su indice FTSE MIB- CDA: Bilancio- CDA: Bilancio- CDA: Bilancio- CDA: Bilancio- CDA: Bilancio- CDA: Bilancio- Appuntamento: Presentazione analisti - CDA: Bilancio- CDA: Bilancio