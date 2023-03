Tokyo in ribasso. Piazze cinesi positive dopo mossa Fed

Tokyo

(Teleborsa) - Prevale la cautela a, con gli investitori che non hanno accolto bene il fallimento di Silicon Valley Bank, preoccupati per un contagio del settore finanziario, seguendo così la correzione del mercato azionario americano.Toniche, invece, le piazze cinesi, dopo il piano americano che prevede il rimborso completo e immediato dei depositanti della Silicon Valley Bank. Una decisione presa dal Tesoro USA, dalla Federal Reserve e dall'FDIC (Federal Deposit Insurance Corporation) per evitare ricadute su tutto il sistema finanziario e rassicurare i clienti sulla sicurezza del loro denaro dopo il secondo più grande fallimento bancario nella storia degli Stati Uniti.L'indicechiude con un leggero calo dell'1,06%, mentre, al contrario,procede a piccoli passi, avanzando dello 0,40%.Su di giri(+2,18%); sulla stessa linea, positivo(+0,75%).Poco sotto la parità(-0,39%); con analoga direzione, sotto la parità, che mostra un calo dello 0,51%.Apprezzabile rialzo per l', in guadagno dello 0,71% sui valori precedenti. Sostanzialmente invariata la seduta per l', che scambia sui valori della vigilia. La giornata del 12 marzo si presenta piatta per l', che mostra un esiguo +0,32%.Il rendimento dell'scambia 0,31%, mentre il rendimento per ilè pari 2,87%.Tra i datisui mercati asiatici:03:00: Tasso disoccupazione (preced. 5,5%)03:00: Produzione industriale, annuale (atteso 2,6%; preced. 1,3%)03:00: Vendite dettaglio, annuale (atteso 3,4%; preced. -1,8%)00:50: Bilancia commerciale (atteso -1.069,4 Mld ¥; preced. -3.496,6 Mld ¥)00:50: Ordini macchinari core, mensile (atteso 1,8%; preced. 1,6%)05:30: Produzione industriale, mensile (atteso -4,6%; preced. 0,3%)05:30: Indice servizi, mensile (preced. -0,4%).