Borse europee positive nel giorno della BCE

(Teleborsa) -, che si allinea all'ottima performance delle principali borse europee. Passa in positivo anche la borsa di New York, con l'che si muove in rialzo dell'1,16%.I mercati del Vecchio Continente terminano così la seduta odierna al rialzo, nel giorno dellache ha optato per tenere fede all'intenzione manifestata a febbraio, ossia rialzare i tassi di 50 punti base, portando il tasso sui depositi al 3% . Tutto ciò a dispetto dei timori di un eventuale evento Lehman, rinfocolati dai problemi di Credit Suisse, e dopo il crac delle banche Usa Silicon Valley Bank (SVB) e Signature Bank.L'Eurotower ha fatto sapere che "segue con attenzione le tensioni in atto sui mercati" ed è "pronta a intervenire ove necessario". Queste dichiarazioni sono state lette dai mercati come una BCE sostanzialmente dovish edei tassi di interesse.Sul mercato valutario, leggera crescita dell', che sale a quota 1,062. Nessuna variazione significativa per l', che scambia sui valori della vigilia a 1.919,3 dollari l'oncia. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) continua la seduta poco sotto la parità con una variazione negativa dello 0,74%.Lotra il rendimento del BTP e quello del Bund tedesco si riduce, attestandosi a +183 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 4,05%.ottima performance per, che registra un progresso dell'1,57%, ben comprata, che segna un forte rialzo dello 0,89%; exploit di, che mostra un rialzo del 2,03%. Piazza Affari termina la sessione in rialzo, con ilche avanza a 25.919 punti, mentre, al contrario, e' stato venduto parecchio il, che ha archiviato la seduta a 27.679 punti.A Piazza Affari risulta che ilnella seduta odierna è stato pari a 4,26 miliardi di euro, con un incremento di ben 1.224,6 milioni di euro, pari al 40,40% rispetto ai precedenti 3,03 miliardi; mentre i volumi scambiati sono passati da 0,71 miliardi di azioni della seduta precedente agli odierni 1,01 miliardi di azioni.Tra idi Milano, in evidenza(+5,73%),(+4,30%),(+4,20%) e(+3,95%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -1,20%.Pensosa, con un calo frazionale dell'1,04%.del FTSE MidCap,(+12,10%),(+8,55%),(+4,49%) e(+4,47%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -5,35%.Scende, con un ribasso del 4,77%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso del 3,14%.Spicca la prestazione negativa di, che scende del 2,68%.Tra gliche avranno la maggiore influenza sull'andamento dei mercati:00:50: Bilancia commerciale (atteso -1.069,4 Mld ¥; preced. -3.498,6 Mld ¥)00:50: Ordini macchinari core, mensile (atteso 1,8%; preced. 0,3%)05:30: Produzione industriale, mensile (atteso -4,6%; preced. 0,3%)10:00: Prezzi consumo, annuale (atteso 9,2%; preced. 10%)10:00: Prezzi consumo, mensile (atteso 0,3%; preced. 0,1%).