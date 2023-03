Positiva Tokyo con il resto dell'Asia su scia Wall Street

Tokyo

(Teleborsa) - Termina al rialzo l'ultima seduta della settimana per la Borsa di, così come le altre piazze asiatiche che si avviano a chiudere in territorio positivo. I listini d'estremo oriente seguono l'ottima performance di Wall Street in scia all'annuncio del salvataggio da 30 miliardi deciso da un pool di banche americane a favore di First Republic Bank.La notizia era stata anticipata dalla stampa americana e poi confermata con una nota dall’istituto di credito regionale. Le banche che immetteranno le risorse sono Bank of America, Citigroup, JPMorgan Chase, Wells Fargo, Goldman Sachs, Morgan Stanley, Bank of New York Mellon, PNC Bank, State Street, Truist e U.S. Bank.Si attenuano così i timori di un contagio nel settore finanziario. L'indice giapponesechiude in rialzo dell'1,00%; sulla stessa linea, lieve aumento per, che scambia con lo 0,24%.Buona la prestazione di(+1,15%); sulla stessa tendenza, in moderato rialzo(+0,61%).Leggermente positivo(+0,28%); con analoga direzione, in frazionale progresso(+0,5%).La giornata del 16 marzo si presenta piatta per l', che mostra un esiguo -0,16%. Giornata fiacca per l', che passa di mano con un trascurabile +0,01%. Frazionale rialzo per l', che sta mettendo a segno un modesto profit a +0,36%.Il rendimento dell'scambia 0,28%, mentre il rendimento per ilè pari 2,86%.Tra ledi maggior peso nei mercati asiatici:05:30: Indice servizi, mensile (preced. -0,4%)00:30: Prezzi consumo, annuale (preced. 4,3%).