SVB, Fitch: banche Asia-Pacifico poco esposte

(Teleborsa) - Lesono resistenti ai rischi evidenziati dai fallimenti delle banche statunitensi. Lo scrivespiegando che le debolezze che hanno portato al fallimento delle due banche, Silicon Valley Bank e Signature Bank, sono tra i fattori già considerati nelle valutazioni di rating dell'agenzia per le banche dell'APAC.E, in generale, sottolinea l'agenzia di rating. le banche dell'area Asia Pacifico risultano "resilienti ai rischi" collegati alle tensioni sul settore bancario statunitense.Secondo Fitch, le esposizioni verso queste particolari banche statunitensi risultano più elevate in India e Giappone.