Asia in recupero nonostante timori banche. Tokyo chiusa per festività

(Teleborsa) - Lehanno chiuso unaa dispoetto del persistere di preoccupazioni relative al settore bancario.è rimasta chiusa per festività, mentreguadagna l'1,40% rispetto alla seduta precedente.In denaro(+1,04%); sulla stessa tendenza, in frazionale progresso(+0,39%).Guadagni frazionali per(+0,31%); sulla stessa tendenza, sale(+0,81%).Giornata fiacca per l', che passa di mano con un trascurabile +0,12%. Sostanzialmente appiattita sui valori precedenti la seduta dell', che sta facendo un moderato -0,12%. Seduta trascurata per l', che mostra un timido -0,14%.Il rendimento dell'tratta 0,25%, mentre il rendimento delè pari 2,86%.Tra lepiù importanti dei mercati asiatici:00:30: Prezzi consumo, annuale (preced. 4,3%)01:30: PMI manifatturiero (atteso 48,2 punti; preced. 47,7 punti).