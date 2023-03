Positiva Tokyo insieme al resto dell'Asia

Tokyo

Nikkei 225

Euro contro la valuta nipponica

Euro nei confronti della divisa cinese

Euro contro il Dollaro hongkonghese

obbligazione decennale giapponese

titolo di Stato decennale cinese

(Teleborsa) - Seduta in rialzo per la borsa di, insieme al resto dell'Asia, dopo il giorno di festività nazionale della vigilia, con gli investitori che attendono la decisione sui tassi da parte della Federal Reserve. Le aspettative sono per un rialzo di 25 punti base, piuttosto che il mantenimento dello status quo.L'indice giapponeseavanza dell'1,92%; sulla stessa linea, lieve aumento per, che scambia con lo 0,61%.Su di giri(+1,95%); sulla stessa tendenza, in rialzo(+1,14%).Poco sopra la parità(+0,24%); sulla stessa linea, sale(+0,82%).Giornata fiacca per l', che passa di mano con un trascurabile -0,07%. Sostanzialmente appiattita sui valori precedenti la seduta dell', che sta facendo un moderato +0,04%. Seduta trascurata per l', che mostra un timido -0,03%.Il rendimento dell'tratta 0,32%, mentre il rendimento delè pari 2,86%.Tra lepiù importanti dei mercati asiatici:00:30: Prezzi consumo, annuale (preced. 4,3%)01:30: PMI manifatturiero (atteso 48,2 punti; preced. 47,7 punti).