Debole la borsa di Tokyo dietro Wall Street su scia Fed

Tokyo

Euro contro la valuta nipponica

Euro nei confronti della divisa cinese

Euro contro il Dollaro hongkonghese

obbligazione decennale giapponese

titolo di Stato decennale cinese

(Teleborsa) - Sostanzialmente stabile(-0,06%), che continua la sessione sui livelli della vigilia, dopo la chiusura in ribasso di Wall Street, la vigilia. Il numero uno della Fed, Jerome Powell, ha detto di non prevedere tagli dei tassi quest'anno ed ha ribadito l'obiettivo di contenimento dell'inflazione. La banca centrale americana ha alzato di altri 25 punti base il costo del denaro, portando i tassi al 5%.Sostanzialmente positive le altre piazze asiatiche, conche continua la giornata in aumento dello 0,77%.In netto miglioramento(+1,77%); senza direzione(-0,14%).Pressoché invariato(+0,02%); variazioni negative per(-0,72%).Seduta trascurata per l', che mostra un timido 0%. Lieve ribasso per l', che presenta una flessione dello 0,00%. Modesto guadagno per l', che avanza di poco a 0%.Il rendimento dell'scambia 0,3%, mentre il rendimento per ilè pari 2,86%.Tra lepiù importanti dei mercati asiatici:00:30: Prezzi consumo, annuale (preced. 4,3%)01:30: PMI manifatturiero (atteso 48,2 punti; preced. 47,7 punti).