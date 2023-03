Scambi al ribasso per l'azionario europeo, inclusa Piazza Affari

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -. in una giornata caratterizzata dalle mosse delle banche centrali che proseguono le loro politiche di aumento dei tassi di interesse, a dispetto delle recenti turbolenze sui mercati e sul sistema finanziario. Ieri la Federal Reserve ha alzato il costo del denaro di 25 punti base, mentre oggi la Banca centrale svizzera ha elevato i tassi di 50 punti base. Anche la Bank of England poco fa ha innalzato il costo del denaro (di 25 punti base) a fronte di un'inflazione forte.Sul mercato valutario, leggera crescita dell', che sale a quota 1,088. Lieve aumento per l', che mostra un rialzo dello 0,00%. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) mostra un timido guadagno e segna un -0,55%.Sui livelli della vigilia lo, che si mantiene a +178 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 4,01%.deludente, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia, in rosso, che evidenzia un deciso ribasso dello 0,90%; fiacca, che mostra un piccolo decremento dello 0,39%. Si muove in frazionale ribasso Piazza Affari, con ilche sta lasciando sul parterre lo 0,63%; sulla stessa linea, si muove al ribasso il, che perde lo 0,57%, scambiando a 28.522 punti.Tra idi Milano, in evidenza(+4,59%) spinta da indiscrezioni stampa secondo cui la società d'investimento francese Ardian sarebbe al lavoro con gli advisor per valutare una potenziale offerta sulla società delle torri, di cui è già azionista. Bene inoltre(+2,19%) grazie ai conti ed agli analisti positivi sul titolo . Denaro su(+0,95%) e(+0,64%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -2,30%.Spicca la prestazione negativa di, che scende del 2,06%.scende del 2,05%.Calo deciso per, che segna un -1,98%.Tra i(+3,54%),(+2,58%),(+2,52%) e(+2,48%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -8,07%.Sotto pressione, con un forte ribasso del 2,23%.Soffre, che evidenzia una perdita dell'1,99%.Preda dei venditori, con un decremento dell'1,88%.Tra gliche avranno la maggiore influenza sull'andamento dei mercati:13:30: Partite correnti, trimestrale (atteso -213,2 Mld $; preced. -217,1 Mld $)13:30: Richieste sussidi disoccupazione, settimanale (atteso 197K unità; preced. 192K unità)15:00: Vendita case nuove, mensile (preced. 7,2%)15:00: Vendita case nuove (atteso 650K unità; preced. 670K unità)16:00: Fiducia consumatori (atteso -18,3 punti; preced. -19 punti).