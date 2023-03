Mercati asiatici misti tra dati deboli in Cina e tensioni geopolitiche

First Citizens Bank

Tokyo

Nikkei 225

Euro contro la valuta nipponica

Euro nei confronti della divisa cinese

Euro contro il Dollaro hongkonghese

obbligazione decennale giapponese

titolo di Stato decennale cinese

(Teleborsa) -, con gli investitori che si trovano a valutare dati economici deboli in Cina, le tensioni geopolitiche nell'area Pacifica e nuovi sviluppi sul fronte bancario negli Stati Uniti.sono diminuiti del 22,9% nei primi due mesi del 2023 rispetto all'anno precedente, poiché il settore fatica a riprendersi dalla crisi causata dalle interruzioni legate al COVID.ha registrato un calo del 6,9% dell'utile netto per il 2022, a causa di una serie di misure anti-COVID che hanno intaccato la domanda di carburante.Sul fronte delle, Putin ha detto che la Russia stazionerà armi nucleari tattiche in Bielorussia, mentre la Corea del Nord ha lanciato due missili balistici a corto raggio verso il Mar del Giappone, secondo quanto riportato dalla Corea del Sud che è in procinto di iniziare un'importante esercitazione militare con gli USA. ha accettato di acquistare asset della, la banca californiana che era passata sotto il controllo delle autorità di regolamentazione a seguito di una corsa agli sportelli.chiude la seduta con un guadagno frazionale suldello 0,45%, mentre, al contrario, resta piatto, con le quotazioni che si posizionano allo 0,04%.perde lo 0,57%.Leggermente negativo(-0,69%); senza direzione(-0,2%). In frazionale progresso(+0,27%); pressoché invariato(+0,09%).Moderatamente al rialzo la prestazione dell', che scambia con una variazione percentuale dello 0,38%. Seduta sostanzialmente invariata per l', che tratta con un moderato +0,08%. Sostanzialmente invariata la seduta per l', che scambia sui valori della vigilia.Il rendimento per l'è pari 0,29%, mentre il rendimento deltratta 2,86%.Tra lepiù importanti dei mercati asiatici:00:30: Tasso disoccupazione (atteso 2,4%; preced. 2,4%)00:50: Produzione industriale, mensile (atteso 2,7%; preced. -5,3%)00:50: Vendite dettaglio, annuale (atteso 5,8%; preced. 6,3%).