Stabile la Borsa di Tokyo. Misto il resto dell'Asia

(Teleborsa) - Sostanzialmente stabile la borsa di, mentre si muovono in ordine sparso le altre principali piazze asiatiche, prendendo spunto dal consolidamento a Wall Street mentre si attenuano i timori sul sistema bancario negli Stati Uniti. Forti i buy scattati ieri a Wall Street sui titoli delle banche americane e, di conseguenza su quelli quotati sulle piazze d'estremo oriente, complice l’accordo con cui First Citizens acquisterà dall’FDIC asset di SVB (Silicon Valley Bank), per un valore di 72 miliardi di dollari circa, a uno sconto di 16,5 miliardi di dollari.L'indice giapponeseè sostanzialmente stabile (+0,14%), mentre, al contrario, in lieve calo, che continua la giornata sotto la parità.Buona la prestazione di(+0,76%); come pure, in denaro(+0,71%).Consolida i livelli della vigilia(-0,16%); in rialzo(+1,06%).Lieve ribasso per l', che presenta una flessione dello 0,56%. Sostanzialmente appiattita sui valori precedenti la seduta dell', che sta facendo un moderato +0,05%. Seduta trascurata per l', che mostra un timido +0,12%.Il rendimento dell'tratta 0,34%, mentre il rendimento delè pari 2,86%.Tra lepiù importanti dei mercati asiatici:00:30: Tasso disoccupazione (atteso 2,4%; preced. 2,4%)00:50: Produzione industriale, mensile (atteso 2,7%; preced. -5,3%)00:50: Vendite dettaglio, annuale (atteso 5,8%; preced. 6,3%).