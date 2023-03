Eventi e scadenze del 30 marzo 2023

Martedì 28/03/2023

Mercoledì 29/03/2023

Giovedì 30/03/2023

(Teleborsa) -- Evento di rilevante importanza al quale partecipano moltissimi economisti, analisti, politici e imprenditori per discutere della politica economica. Focus su "Orientare la Politica in un Mondo Polarizzato". Si svolge a Washington, DC- A BolognaFiere si svolge la 21esima edizione del grande appuntamento dedicato alle innovazioni per l'industria manifatturiera. All'evento inaugurale di MECSPE, che si svolge il 29 marzo alle 10:45, verranno presentati i dati dell'Osservatorio MECSPE sull'industria manifatturiera relativi al III quadrimestre 2022, le previsioni 2023 e l'impatto della mobilità sostenibile sulla filiera- Le sedute plenarie rappresentano la sede in cui i membri del parlamento europeo partecipano al processo decisionale e comunitario. In queste sessioni i deputati si riuniscono formalmente per far valere le proprie posizioni presso la Commissione e il Consiglio- La Banca d'Italia organizza, in collaborazione con la International Association for Research in Income and Wealth (IARIW), una conferenza dal titolo "Financial Markets, Central Banks and Inequality". Interviene Ignazio Visco- Bollettino economico- Occupati e disoccupati - Febbraio 2023- L'evento, dal titolo "Verso il mercato unico europeo degli NPE: opportunità e insidie" si svolgerà a Palazzo Mezzanotte. Focus sui principali trend e sulle novità che si affermeranno nei prossimi mesi nella Credit Distressed Industry- Riunione del Consiglio Generale della Banca Centrale Europea a Francoforte10:00 -- Logista Italia e The European House Ambrosetti presentano il Rapporto sulla distribuzione dei prodotti da fumo e da inalazione in Italia. Tra gli interventi, il Vice Ministro del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, il Sottosegretario al Ministero dell'Economia e delle Finanze e il Vice Ministro del Ministero delle Imprese e del Made in Italy11:00 -- Inaugurazione del nuovo centro nazionale della lega del Filo d'Oro alla presenza del Presidente Mattarella a Osimo14:30 -- L'evento di FeBAF (Federazione Banche Assicurazioni e Finanza) si svolgerà presso le scuderie di Palazzo Altieri. Focus sul "Ruolo del settore finanziario italiano per la crescita sostenibile di fronte alle sfide europee". Tra gli interventi, il Ministro Fitto, Paolo Gentiloni e i Presidenti di AIFI, ANIA e ABI15:00 -- La Presentazione dei Risultati 2022, si terrà presso la sede CDP a Roma. Saranno presenti il Presidente Giovanni Gorno Tempini e l'Amministratore Delegato Dario Scannapieco- Borsa di Mumbai chiusa per festività- Asta medio-lungo; Regolamento BTP Short - BTP€i- CDA: Bilancio- CDA: Bilancio- CDA: Bilancio- Risultati di periodo- CDA: Bilancio- CDA: Bilancio- CDA: Bilancio- CDA: Bilancio- CDA: Bilancio- CDA: Bilancio- CDA: Bilancio- CDA: Bilancio- CDA: Bilancio- CDA: Bilancio- CDA: Bilancio- CDA: Bilancio- CDA: Bilancio- CDA: Bilancio- CDA: Bilancio- CDA: Bilancio- CDA: Bilancio- Appuntamento: Presentazione dei risultati di Gruppo FY2022 e guidance 2023 del piano strategico “2024 Sustain & Innovate”- Appuntamento: Presentazione analisti- CDA: Relazione semestrale- CDA: Bilancio- CDA: Bilancio- CDA: Bilancio