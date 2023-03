Borse europee toniche. Focus su banche centrali

FTSE MIB

(Teleborsa) -. Gli acquisti diffusi interessano anche il, che si muove sulla stessa onda rialzista degli altri listini di Eurolandia. Nel frattempo, i mercati guardano alle indicazioni sui prezzi al consumo negli Stati Uniti, dopo che in Europa sono scesi ai minimi da 13 mesi, per prevedere la politica monetaria delle banche centrali, Fed e BCE.Sul mercato valutario, seduta in frazionale ribasso per l', che lascia, per ora, sul parterre lo 0,30%. Nessuna variazione significativa per l', che scambia sui valori della vigilia a 1.981,4 dollari l'oncia. Segno più per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), in aumento dello 0,74%.Scende lo, attestandosi a +175 punti base, con un calo di 4 punti base, mentre il BTP decennale riporta un rendimento del 4,06%.piccolo passo in avanti per, che mostra un progresso dello 0,41%, senza spunti, che non evidenzia significative variazioni sui prezzi; composta, che cresce di un modesto +0,55%. Seduta in lieve rialzo per Piazza Affari, con il, che avanza a 27.095 punti; sulla stessa linea, piccolo scatto in avanti per il, che arriva a 29.299 punti.Tra idi Milano, in evidenza(+1,63%),(+1,56%),(+1,55%) e(+1,54%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -1,50%.Sostanzialmente debole, che registra una flessione dell'1,15%.Si muove sotto la parità, evidenziando un decremento dello 0,70%.Performance modesta per, che mostra un moderato rialzo dello 0,66%.di Milano,(+3,16%),(+3,08%),(+3,05%) e(+2,77%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -1,37%.Contrazione moderata per, che soffre un calo dell'1,10%.Resistente, che segna un piccolo aumento dell'1,06%.Sottotonoche mostra una limatura dell'1,02%.Tra i dati00:50: Vendite dettaglio, annuale (atteso 5,8%; preced. 5%)01:30: Tasso disoccupazione (atteso 2,4%; preced. 2,4%)01:50: Produzione industriale, mensile (atteso 2,7%; preced. -5,3%)08:00: Vendite dettaglio, mensile (atteso 0,5%; preced. 0,1%)08:00: Vendite dettaglio, annuale (atteso -6,1%; preced. -6,9%).