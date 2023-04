Borse asiatiche in calo, in controtendenza l'India dopo banca centrale

Tokyo

(Teleborsa) -nella seduta odierna, seguendo il debole andamento di Wall Street causato da dati macroeconomici deboli e rinnovati timori di una recessione. Le borse non traggono beneficio dal fatto chea marzo è aumentata al ritmo più rapido in 2 anni e mezzo, grazie a nuovi ordini e creazione di posti di lavoro robusti e una ripresa post-COVID trainata dai consumiIntanto,, dopo che mercoledì il presidente della Camera degli Stati Unitiha ospitato il presidente taiwanesein California e ha sottolineato la necessità di accelerare le consegne di armi a Taiwan di fronte alle crescenti minacce provenienti da Cina. McCarthy è la figura più in alto degli Stati Uniti a incontrare un leader taiwanese sul suolo americano dal 1979.Si muovono, dopo che la(RBI) ha inaspettatamente lasciato invariati i tassi di interesse, con il governatore Shaktikanta Das che però ha precisato che la pausa negli aumenti del costo del denaro è "solo per questo incontro".Il listino dicontinua la seduta poco sotto la parità, con ilche lima l'1,22%, mentre, al contrario, resta piatto, con le quotazioni che si posizionano allo 0,13%. Negativo, che mostra un -0,23%.Sotto la parità, che mostra un calo dello 0,46%; sulla stessa tendenza, in ribasso(-1,45%). Guadagni frazionali per(+0,35%); leggermente negativo(-0,47%).Sostanziale invarianza per l', che passa di mano con un trascurabile -0,06%. Seduta sostanzialmente invariata per l', che tratta con un moderato -0,04%. Sostanzialmente invariata la seduta per l', che scambia sui valori della vigilia.Il rendimento per l'è pari 0,47%, mentre il rendimento deltratta 2,86%.Tra lepiù importanti dei mercati asiatici:02:45: PMI servizi Caixin (preced. 55 punti)01:30: Spese reali famiglie, mensile (atteso -0,4%; preced. 2,7%)01:50: Partite correnti (preced. 1.977 Mld ¥)03:30: Prezzi consumo, annuale (preced. 1%)03:30: Prezzi produzione, annuale (preced. -1,4%).