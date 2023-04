Positivi i mercati europei. Focus su Fed e inflazione USA

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -, al giro di boa, dopo aver ripreso oggi le contrattazioni in scia alla chiusura per le festività pasquali. L'attesa tra gli investitori è per la lettura del dato dell'inflazione negli Stati Uniti che verrà pubblicata domani, mercoledì. Le attese sono per una frenata dei prezzi a marzo al 5,1% dal 6% di febbraio.Il mercato scommette per un rialzo dello 0,25% dei tassi da parte della Fed, nella riunione del 3 maggio, e guarderà alle minute che verranno pubblicate domani sera alla ricerca di conferme.Sul mercato valutario, seduta in lieve rialzo per l', che avanza a quota 1,092. Lieve aumento dell', che sale a 2.001,6 dollari l'oncia. Seduta in frazionale ribasso per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che lascia, per ora, sul parterre lo 0,13%.Aumenta di poco lo, che si porta a +182 punti base, con un lieve rialzo di 2 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni pari al 4,03%.seduta senza slancio per, che riflette un moderato aumento dello 0,45%, piccolo passo in avanti per, che mostra un progresso dello 0,29%; buona performance per, che cresce dello 0,91%. Seduta positiva per il listino milanese, che mostra un guadagno dello 0,72% sul; sulla stessa linea, ilprocede a piccoli passi, avanzando a 29.597 punti.Tra idi Milano, in evidenza(+3,15%),(+3,13%),(+2,29%) e(+2,21%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -1,00%.Si muove sotto la parità, evidenziando un decremento dello 0,90%.Contrazione moderata per, che soffre un calo dello 0,58%.Sottotonoche mostra una limatura dello 0,54%.di Milano,(+2,77%),(+2,53%),(+2,43%) e(+2,40%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -2,46%.Sotto pressione, con un forte ribasso dell'1,71%.Deludente, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.Fiacca, che mostra un piccolo decremento dell'1,40%.Tra ledi maggior peso:03:30: Prezzi consumo, annuale (atteso 1%; preced. 1%)03:30: Prezzi produzione, annuale (atteso -2,5%; preced. -1,4%)11:00: Vendite dettaglio, mensile (atteso -0,8%; preced. 0,8%)11:00: Vendite dettaglio, annuale (atteso -3,5%; preced. -1,8%)01:50: Prezzi produzione, mensile (atteso -0,3%; preced. -0,4%).