TECMA Solutions, ok soci a bilancio e destinazione perdita. Eletto CdA

Tecma Solutions

(Teleborsa) - L'di, Tech Company quotata su Euronext Growth Milan e specializzata nella Digital Transformation per il settore del Real Estate, ha approvato all'unanimità dei presenti ildi esercizio della società al 31 dicembre 2022 e deliberato di riportare interamente a nuovo lad'esercizio, pari a 7.897.657 euro.I soci hanno, inoltre, nominato il, composto da 8 membri, che resteranno in carica fino all'assemblea chiamata ad approvare il bilancio relativo all'esercizio che si chiuderà al 31 dicembre 2025, nelle persone di: Marco Signorelli (presidente); Pietro Mario Adduci; Vittorio Volontè; Mirja Cartia d'Asero (indipendente); Marco Claudio Grillo; Luca Giovan Battista Malighetti; Mirko Tironi; Valeria Falcone (indipendente).Tutti gli amministratori sono stati tratti dall'presentata dall'azionista Pietro Mario Adduci, titolare di 2.735.000 azioni di Tecma Solutions (pari al 31,77% del capitale sociale).Il nuovo CdA ha deliberato la nomina dell', nella persona di Pietro Mario Adduci, nonché l'attribuzione di talune deleghe di carattere operativo in favore dei consiglieri esecutivi Vittorio Volontè, Mirko Tironi e Luca Malighetti, del presidente e dell'AD.