Piazza Affari in ribasso con bancari e petroliferi. Bene Campari

First Republic Bank

JPMorgan

Campari

Amplifon

Euro / Dollaro USA

oro

Spread

Francoforte

Londra

Parigi

FTSE Italia All-Share

FTSE Italia Mid Cap

FTSE Italia Star

Campari

STMicroelectronics

Prysmian

Saipem

Tenaris

ENI

Iveco

Pharmanutra

Cembre

Antares Vision

Salcef Group

GVS

MFE B

Saras

Banca Ifis

(Teleborsa) - La, che perdono terreno dopo la campanella a New York. A Piazza Affari si registra un tonfo dei titoli, con il deciso calo delle quotazioni del greggio su deboli dati macro cinesi e sulle attese di un rialzo dei tassi di interesse, e forti perdite per i titoli, nonostante il salvataggio dida parte diA Milanodi, che ha chiuso il primo trimestre con un utile prima delle imposte di 133,6 milioni di euro, in aumento del 24,8%, su vendite nette pari a 667,9 milioni, in crescita del 24,9%., invece,, nonostante ricavi ed EBITDA in aumento di oltre il 9% nel primo trimestre.L'continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a +0,13%. Deciso balzo in alto dell'(+1,53%), che raggiunge 2.012,7 dollari l'oncia. Prevalgono le vendite sul(Light Sweet Crude Oil), che continua la giornata a 72,14 dollari per barile, in forte calo del 4,65%.Lopeggiora, toccando i +189 punti base, con un aumento di 4 punti base rispetto al valore precedente, con ilpari al 4,15%.calo deciso per, che segna un -1,23%, sotto pressione, con un forte ribasso dell'1,24%, e soffre, che evidenzia una perdita dell'1,45%.Pioggia di vendite sul, che scambia con una pesante flessione dell'1,65%; sulla stessa linea, profondo rosso per il, che retrocede a 28.782 punti, in netto calo dell'1,59%. In rosso il(-1,05%); come pure, in discesa il(-0,76%).Tra lea grande capitalizzazione, denaro su, che registra un rialzo del 2,65%. Bilancio decisamente positivo per, che vanta un progresso dell'1,52%. Performance modesta per, che mostra un moderato rialzo dello 0,86%.Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che termina le contrattazioni a -7,32%. Pessima performance per, che registra un ribasso del 5,36%. Preda dei venditori, con un decremento del 4,19%. Si concentrano le vendite su, che soffre un calo del 3,53%.Al Top tra le azioni italiane a(+3,17%),(+2,64%),(+1,95%) e(+1,89%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che chiude le contrattazioni a -6,07%. Sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita del 4,72%. Vendite su, che registra un ribasso del 3,54%. Seduta negativa per, che mostra una perdita del 3,42%.