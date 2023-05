Mercati asiatici depressi con scambi ridotti, chiuse Shanghai e Tokyo

Euro contro la valuta nipponica

(Teleborsa) -, dopo la performance negativa di Wall Street sulla scia delle turbolenze del mondo bancario, e in attesa della conclusione della riunione della Federal Reserve. I volumi degli scambi sono stati comunque modesti a causa delleSul fronte della politica monetaria, il governatore dellaha detto che è. La banca centrale sudcoreana è stata una delle prime a mettere in pausa il suo ciclo di inasprimento, stimolando la speculazione del mercato su potenziali tagli al costo del denaro. Il governatore ha detto a CNBC che queste aspettative sono "premature".Depresso(-1,73%); sulla stessa linea, variazioni negative per(-0,95%). In lieve ribasso(-0,36%); con analoga direzione, negativo(-1,13%).Andamento annoiato per l', che scambia in ribasso dello 0,23%. Sostanziale invarianza per l', che passa di mano con un trascurabile +0,08%. Seduta sostanzialmente invariata per l', che tratta con un moderato +0,13%.Il rendimento per l'è pari 0,42%, mentre il rendimento deltratta 2,79%.Tra gliche avranno la maggiore influenza sull'andamento dei mercati asiatici:02:45: PMI manifatturiero Caixin (atteso 50,3 punti; preced. 50 punti)02:45: PMI servizi Caixin (preced. 57,8 punti)01:30: Spese reali famiglie, mensile (preced. -2,4%).