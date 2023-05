Asia mista con Tokyo chiusa. Bene la Cina al ritorno dopo le festività

Euro contro la valuta nipponica

(Teleborsa) -, con gli investitori che valutanodegli aumenti dei tassi di interesse, senza tuttavia mostrarsi aperti a discutere un taglio del costo del denaro. Inoltre, si valutano i fortidei giorni scorsi. A Tokyo le contrattazioni sono chiuse in occasione della Giornata di Midori No Hi.ad aprile, che risulta sotto le attese degli analisti, secondo il sondaggio mensile di Caixin/Markit.In aumento, che mostra un +0,69%, e, con un +0,66%, che sono tornati agli scambi dopo le festività. In rialzo(+1,05%); sulla parità(-0,06%). Leggermente positivo(+0,32%); pressoché invariato(-0,03%).Appiattita la performance dell', che tratta con un modesto +0,06%. Sostanziale invarianza per l', che passa di mano con un trascurabile +0,02%. Seduta sostanzialmente invariata per l', che tratta con un moderato +0,22%.Il rendimento dell'è pari 0,42%, mentre il rendimento delscambia 2,77%.Tra i datisui mercati asiatici:02:45: PMI manifatturiero Caixin (atteso 50,3 punti; preced. 50 punti)02:45: PMI servizi Caixin (preced. 57,8 punti)01:30: Spese reali famiglie, mensile (preced. -2,4%)01:50: Partite correnti (atteso 2.947,3 Mld ¥; preced. 2.197 Mld ¥)03:30: Prezzi consumo, annuale (preced. 0,7%).