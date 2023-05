Debole la borsa di Tokyo. Bene il resto dell'Asia

Tokyo

titolo di Stato decennale cinese

(Teleborsa) - Il listino diavvia la settimana sotto la parità, dopo il lungo ponte di festività della Golden Week, complice l'apprezzamento dello yen sulle principali valute che ha penalizzato soprattutto i titoli legati all'export. Si muovono in territorio positivo le altre piazze asiatiche.L'indicelima lo 0,68%, interrompendo la serie di quattro rialzi consecutivi, iniziata il 27 del mese scorso, mentre, al contrario,fa un piccolo salto in avanti dello 0,32%.Positivo(+0,8%); con analoga direzione, guadagni frazionali per(+0,53%).Buona la prestazione di(+0,97%); sulla stessa linea, in denaro(+0,73%).Andamento negativo per l', con un ribasso dello 0,89%. Modesto guadagno per l', che avanza di poco a -0,71%. Giornata fiacca per l', che passa di mano con un trascurabile -0,78%.Il rendimento per l'è pari 0,41%, mentre il rendimento deltratta 2,74%.Tra gliche avranno la maggiore influenza sull'andamento dei mercati asiatici:01:30: Spese reali famiglie, mensile (atteso 1,5%; preced. -2,4%)01:50: Partite correnti (atteso 2.947,3 Mld ¥; preced. 2.197 Mld ¥)03:30: Prezzi consumo, annuale (atteso 1%; preced. 0,7%)03:30: Prezzi produzione, annuale (atteso -2,5%; preced. -2,5%).