Eventi e scadenze del 9 maggio 2023

Lunedì 08/05/2023

Martedì 09/05/2023

Acea

AirBnb

Autogrill

Avio

Azimut

Banca MPS

Banca Popolare di Sondrio

Banco di Desio e della Brianza

BPER

Brembo

Cementir

Civitanavi Systems

Credem

DiaSorin

Enervit

Fincantieri

Fine Foods & Pharmaceuticals Ntm

Fineco

Fox

Gibus

Growens

Inwit

Leonardo

Pdf Solutions

Saccheria F.Lli Franceschetti

Svas Biosana

Terna

Unidata

Unieuro

(Teleborsa) -- La Fiera B2B per l'ecosistema agro-alimentare, in collaborazione con la FAO, si tiene in Fiera Milano a Rho. Piattaforma di riferimento in Italia per l'incontro domanda-offerta nella filiera agroalimentare, con dibattiti, anticipazioni del futuro e innovazione sostenibile nel segno dell'internazionalizzazione e con con le ultime novità robotiche e satellitari nelle campagne italiane. Partecipazione, tra gli altri, del ministro Lollobrigida e del presidente Coldiretti, Prandini- Si svolge al distretto MIND - Milano Innovation District, il Festival in cui "il futuro è protagonista", organizzato da Lendlease, in collaborazione con Arexpo. Una settimana dedicata all'innovazione con un palinsesto di oltre 100 eventi, suddivisi per filoni tematici: come fare sistema in Italia, le città sostenibili, il futuro della Salute, le success stories di MIND, le nuove frontiere della formazione- Il Festival è organizzato da Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile (ASviS),con lo scopo di sensibilizzare e mobilitare cittadini, imprese, associazioni e istituzioni sui temi della sostenibilità economica, sociale e ambientale, e realizzare un cambiamento culturale e politico che consenta all'Italia di attuare l'Agenda 2030 delle Nazioni unite e i 17 Obiettivi di sviluppo sostenibile (SDGs)- Festival indipendente che crede che il grande cinema debba avere un impatto importante sulla società. Oltre 30 film e documentari sulle cause sociali e ambientali più discusse e urgenti del momento e un concorso per giovani registi da tutto il mondo. Il Riviera International Film Festival si svolge alla Baia del Silenzio a Sestri Levante- Il 9 maggio si celebra l'anniversario della dichiarazione Schuman, che ha dato il via al processo di integrazione europea, con eventi e attività in tutta Europa. L'Ufficio del Parlamento europeo in Italia in collaborazione con la Commissione europea e con l’Associazione Italian Digital Revolution, organizza una visita virtuale del Parlamento europeo nel Metaverso che sarà presentata al Ministro Fitto con l'utilizzo delle più recenti tecnologie digitali- Il Congresso Nazionale Federconsumatori APS: Facciamo la differenza. Nuovi diritti, nuove tutele, nuova rappresentanza, si svolge a Rimini. Intervengono, tra gli altri, il ministro Urso, il Presidente della Fondazione GIMBE, il Presidente di Federconsumatori, il Presidente X Commissione Industria Camera dei Deputati e il Segretario Generale CGIL- Paolo Gentiloni, commissario europeo per l'economia, interviene con un video messaggio al Festival dello Sviluppo Sostenibile 2023, organizzato da ASviS- Pubblicazione del Rapporto sulle condizioni finanziarie dell'Eurosistema- Nuovo evento sulla tecnologia e l'innovazione nel settore delle attività spaziali in Italia, per scoprire le sfide della New Space Economy e conoscerne le principali innovazioni tecnologiche e le prospettive per il futuro. La manifestazione prevede una serie di talk tenuti da relatori qualificati, tra cui manager di enti pubblici, grandi aziende, pmi e start-up. Si svolge al centro espositivo Lariofiere di Erba- La decima edizione di Made in Steel, la Conference & Exhibition internazionale dedicata alla filiera dell'acciaio, si terrà a fieramilano Rho. Il titolo sarà "GENERATIONS, re-imagining our world". Parteciperanno i maggiori player italiani ed europei della filiera siderurgica- Pubblica l'outlook sull'energia09:00 -- Il workshop dell'INPS sul tema della disuguaglianza salariale in collaborazione con l'Associazione Italiana Economia del Lavoro, si terrà a Palazzo Wedekind, a Roma. Interverranno, tra gli altri, Lilia Cavallari (Presidente Ufficio Parlamentare di Bilancio), Pasquale Tridico (Presidente INPS), Natale Forlani (Consulente esperto del Ministero del Lavoro) e Daria Perrotta (Capo Ufficio Coordinamento Legislativo – MEF)09:30 -- L'evento, organizzato da IR Top Consulting a Milano, offre agli investitori istituzionali italiani ed esteri e agli investitori retail l'opportunità di approfondire i risultati raggiunti e le strategie di crescita delle PMI di eccellenza quotate sul mercato Euronext Growth Milan09:30 -- Evento organizzato da TeamSystem e The European House – Ambrosetti, dedicato alla comunità dei professionisti economici e dei giuristi di impresa (commercialisti e consulenti del lavoro) per discutere su riforma fiscale e PNRR. Interverranno, tra gli altri, il Vice Ministro dell'Economia e delle Finanze, il Vice Presidente della Camera dei Deputati e il Presidente della Commissione Finanze e Tesoro del Senato. L'eventi si svolge a Cernobbio10:00 -- Nuovo appuntamento del ciclo di incontri "Italia 2023: Persone, Lavoro, Impresa", la piattaforma di dialogo con i massimi esponenti del mondo delle istituzioni, della finanza e dell'impresa, promossa da PwC Italia con il gruppo editoriale GEDI, dal titolo "Sostenibilità e regole UE:implicazioni per le imprese". Intervento, tra gli altri del ministro Gilberto Pichetto Fratin10:00 -- All'evento dell'ENAC, che si svolge a Palazzo San Macuto della Camera dei Deputati, parteciperanno, tra gli altri, Pierluigi Di Palma (Presidente ENAC), Alessio Quaranta (Direttore Generale ENAC), Alessandra Locatelli (Ministro per le disabilità), Fabio Lazzerini (AD ITA Airways) e Valentina Menin (DG Assaeroporti)10:00 -- Deposizione di una corona in Via Caetani in occasione dell'anniversario dell'uccisione dell'on. Aldo Moro alla presenza del Presidente Mattarella10:30 -- Al convegno, che si svolge a Roma, parteciperanno, tra gli altri, Massimo Bitonci (sottosegretario del Ministero delle Imprese e del Made in Italy), Maurizio Bai (Chief Commercial Officer Imprese e Private Banca MPS), Fabio Petri, (vicepresidente CNA con delega al credito) e Mario Pagani (responsabile del Dipartimento Politiche industriali CNA)10:30 -- Alla conferenza stampa, che si terrà a Roma, Tempio di Adriano in Piazza di Pietra, interverranno il Ministro per le Politiche del Mare, il Presidente di Assonautica Italiana, il Presidente di CCIA di Roma, il Segretario Generale di Unioncamere e il Coordinatore nazionale di Ossermare-Osservatorio Nazionale sull’Economia del Mare11:00 -- "Due giorni di valore per il futuro sostenibile dell'edilizia" Re-Build - Centro Congressi Riva del Garda- Il saluto, in collegamento, del Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, Gilberto Pichetto Fratin, aprirà i lavori11:00 -- Quirinale - Cerimonia per il Giorno della Memoria dedicato alle vittime del terrorismo alla presenza del Presidente Mattarella14:15 -- Presso la Sala del Mappamondo, le Commissioni riunite Esteri di Camera e Senato svolgono l'audizione del Presidente della Knesset israeliana, Amir Ohana14:30 -- La VI Commissione Finanze svolge l'audizione Abi su Delega riforma fiscale17:00 -- Il Convegno, organizzato da Associazione CAIA e CFA Society Italy, a scopo puramente formativo e divulgativo, vuole far luce sugli investimenti in infrastrutture, e fornire un quadro oggettivo direttamente dalla voce degli esperti, che investono e selezionano questa tipologia di asset. L'evento inizierà con il discorso di benvenuto di Laura Merlini e a seguire ci saranno due tavole rotonde moderate da Alessandra Pasquoni, alle quali interverranno Corrado Santini, Roberta Neri, Joaquín Camacho Calderón, Carla Ferrari, Enrico Cibati, Graziana Scampoli e Simone Francazi. L'evento si terrà presso l'Auditorium di Cassa Forense a Roma- Borsa di Mosca chiusa per festività- CDA: Resoconto intermedio di gestione al 31 marzo 2023- Risultati di periodo- CDA: Andamento dei ricavi consolidati alla data del 31 marzo 2023- CDA: Approvazione informazioni periodiche aggiuntive al 31 marzo 2023- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- Appuntamento: Conference call di presentazione dei Risultati del Primo Trimestre 2023 con il CEO Luigi Lovaglio - h 9.00- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- CDA: Approvazione della relazione finanziaria trimestrale al 31 marzo 2023- Appuntamento: Conference call sui risultati consolidati al 31 marzo 2023 con l'AD, Piero Luigi Montani - CDA: Risultati consolidati al 31 marzo 2023- Appuntamento: Presentazione analisti - CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- Appuntamento: Presentazione analisti - CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- CDA: Approvazione dell’informativa finanziaria periodica aggiuntiva al 31.03.2023- CDA: Approvazione dati trimestrali consolidati Primo Trimestre 2023- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- CDA: Approvazione delle Informazioni Finanziarie aggiuntive al 31 marzo 2023- Assemblea: Bilancio- CDA: Resoconto intermedio di gestione consolidato al 31 marzo 2023- Risultati di periodo- Appuntamento: Presentazione analisti- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- Appuntamento: Presentazione analisti - CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- Assemblea: Approvazione del Bilancio di esercizio 2022 e rinnovo del Consiglio di Amministrazione.- seconda convocazione- Risultati di periodo- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- Assemblea: Approvazione del bilancio di esercizio al 31/12/2022 e destinazione degli utili- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- CDA: Bilancio